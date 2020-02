Stadtwerke Bamberg unterstützen 21 gemeinnützige Projekte

Ob es der kostenlose Verleih von Lastenrädern („LORE – Dein Bamberger Lastenrad“ der AStA Bamberg e. V.) oder der Anbau ökologischer Lebensmittel in der Gemeinschaft (Solidarische Landwirtschaft – SoLAWi) ist – immer sind es Bürgerinnen und Bürger, die in Eigeninitiative Projekte anstoßen, die der Allgemeinheit zu Gute kommen. Da viele Ideen nur mit entsprechenden finanziellen Mitteln realisiert und am Leben gehalten werden können, unterstützen die Stadtwerke Bamberg Vereine und gemeinnützige Institutionen in ihrem Versorgungsgebiet zwei Mal jährlich über verschiedene Spendenfonds. Am Sonntag, 2. Februar, hat sich Stadtwerke- Geschäftsführer Dr. Michael Fiedeldey persönlich bei den Projektverantwortlichen bedankt, die sich erfolgreich für eine Spende beworben haben, und sie zu einem Spiel von Brose Bamberg in die Brose Arena eingeladen.

Auch im nächsten halben Jahr fördern die Stadtwerke Bamberg wieder Projekte aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Sport, Soziales, Bildung und Umwelt. Die Bewerbungsfrist für die nächste Spendenausschüttung endet am 15. Juni. Welche Kriterien die Projekte erfüllen müssen, damit sie gefördert werden, beschreibt die Internetseite www.stadtwerke-bamberg.de/spenden. Hier können sich Interessierte mit ihrem Projekt direkt bewerben.

Liste der geförderten Institutionen und Projekte