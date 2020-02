Burgebracher FDP vor Ort im Gespräch

Die Kandidaten vom Ortsverband Burgebrach steht den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Burgebrach für Gespräche bereit am 15.2. von 10 bis 13 Uhr am bauSpezi in der Industriestraße 1 in Burgebrach.

Ortsvorsitzender Alfred Horst freut sich besonders über den Besuch von FDP-Kreisrat Dr. Liebhard Löffler und FDP-Landratskandidat Marco Strube, die ebenfalls für Fragen und Anregungen nach Burgebrach an den Infostand am bauSpezi kommen.

Die Liberalen setzen sich vor Ort ein für ein wirklich digitales Rathaus, bessere Bedingungen für Pflegebedürftige und Pflegekräfte sowie einen Politikwechsel in der Landwirtschaft. Die Liberalen möchten die Förderung des Tourismus verstärken und haben den Natur- und Klimaschutz mit im Programm. Auch die Förderung des Wohnungsbau in den Ortsteilen liegt dem FDP Ortsverband am Herzen.