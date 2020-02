Bayerische Theatertage 2020: Bamberg gleich zweimal vertreten

Sebastian Schugs Inszenierung von Oscar Wildes „Bunbury. Ernst sein ist alles!“ ist zu den Bayerischen Theatertagen 2020 in Memmingen eingeladen worden. Diese Einladung ist von hohem Wert für die Theaterstadt Bamberg, da die Bayerischen Theatertage 2020 erstmals von einer Jury kuratiert werden. Dieses Gremium, bestehend aus Theaterschaffenden sowie Journalistinnen und Journalisten, hat aus insgesamt 93 Bewerbungen der bayerischen Theater die künstlerisch und inhaltlich aufregendsten Produktionen der Spielzeiten 2018/2019 und 2019/2020 ausgewählt. „Bunbury. Ernst sein ist alles!“ wird beim Festival in der Reihe „Divers“ präsentiert. Die Reihe steht im Zeichen von Gender, Religion, Herkunft, Sexualität & Klasse im Diskurs. Die Produktion wird am 21. Mai 2020 im Landestheater Schwaben in Memmingen zu sehen sein.

Die Bayerischen Theatertage werden mit einem großen Uraufführungsprojekt eröffnet, bei dem das Landestheater Schwaben mit dem ETA Hoffmann Theater, dem Theater Regensburg und dem Stadttheater Ingolstadt kooperiert. Vier Autorinnen und Autoren (Svenja Viola Bungarten, Bettina Erasmy, Noah Haidle, Konstantin Küspert) haben Einakter unter dem Titel WIR KÖNNEN AUCH ANDERS! geschrieben, die Ensembles der vier Theater werden sie am 20. Mai in Memmingen uraufführen und anschließend jeweils in ihrem Theater zeigen: am 2. Juni in Ingolstadt, am 6. Juni in Bamberg (Große Bühne) und am 7. Juli in Regensburg. Regie führen bei je einem Akt: Sibylle Broll-Pape, Klaus Kusenberg, Kathrin Mädler und Mareike Mikat.

Die 37. Bayerischen Theatertage

Vom 20.-31. Mai 2020 finden die 37. Bayerischen Theatertage am Landestheater Schwaben in Memmingen statt. Das Festival ist dieses Jahr erstmals kuratiert. Unter dem Motto „Wir können auch anders!“ sind 25 hochkarätige Inszenierungen zu den Bayerischen Theatertagen eingeladen. Die Kuratorinnen und Kuratoren haben in einem intensiven Sichtungsprozess die teilnehmenden bayerischen Inszenierungen aus 93 eingegangenen Bewerbungen ausgewählt. Das ETA Hoffmann Theater Bamberg wird im Jahre 2022 Gastgeber der Bayerischen Theatertage sein.