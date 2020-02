Grüne Wahlkampfhöhepunkte in Kemmern

Innenentwicklung und Winterradeln als Themen

Mit gleich zwei Wahlkampfterminen präsentieren sich die Grünen Mitte Februar in Kemmern. Beide Termine bieten Gelegenheit, die Kemmerner Listenkandidatinnen der Grünen vor Ort kennenzulernen.

Am Donnerstag, 13.02.20 heißt es um 19 Uhr in der Brauerei Wagner „Kemmern gestalten“. Alle sind herzlich eingeladen, mit MdL Ursula Sowa, Landratskandidat Bernd Fricke und Bürgermeisterkandidatin Dr. Anne Schmitt über die Frage zu diskutieren, welche Chance die Innenentwicklung für mehr Wohnraum in Kemmern bietet. Anne Schmitt, die selbst mit ihrem Mann das Haus ihrer Großeltern in der Ortsmitte renoviert hat, ist überzeugt: „Wir müssen offen diskutieren, wie und wo wir in Kemmern nachhaltig bauen können. Welchen Wohnbedarf haben wir heute und welchen in 20 Jahren? Und vor allem: wie können wir dafür sorgen, dass Wohnraum für alle finanzierbar ist?“

Jessica Motzer, Sprecherin und auf Platz 1 der Grünen Liste in Kemmern sagt „Die Rückmeldungen vor allem auf unsere Wahlkampfbroschüre zeigen, dass unsere Inhalte auf großes Interesse stoßen. Unsere Themen bewegen und jetzt wollen wir uns zusammen mit den Menschen bewegen.“ Am Sonntag, 16.02.20 startet daher um 14 Uhr auf dem Kirchplatz die Aktion „Winterradeln“ zusammen mit den Grünen der umliegenden Ortschaften. Jeder kann mitradeln, wenn es auf der insgesamt 15 km langen Tour von Kemmern zuerst nach Breitengüßbach und dann über Gundelsheim und Hallstadt wieder nach Kemmern zu einer Einkehr auf den Leicht‘s Keller geht. Wem die ganze Tour zu lange ist, radelt einfach ein Teilstück mit. Bitte auf witterungsangepasste Kleidung und verkehrstüchtiges Rad mit guter Beleuchtung achten!