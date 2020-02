Gelungener Wahlkampfauftakt der CSU Bürgerblock Pinzberg

Am vergangenen Donnerstag lud der CSU BÜRGERBLOCK PINZBERG zu seiner ersten Infoveranstaltung ein.

Bürgermeisterkandidat Stefan Hack eröffnete mit einem Grußwort die Veranstaltung im vollbesetzten Saal des Gasthauses Eger. Im Anschluss übergab er das Wort an MdL Michael Hofmann. In seiner Rede machte der Landtags,- und Kreistagsabgeordnete die Wichtigkeit der politischen Arbeit in den Kommunen deutlich. Er lobte unterdes den Einsatz und die Erfolge des Amtsinhabers Reinhard Seeber in 24 jähriger Amtszeit. Stefan Hack stellte sich als einen Kandidaten aus der Mitte vor. Das von ihm selbst gelebte Miteinander, die Nähe zum Bürger, sei für ihn ein großer Anreiz für das Anstreben und Erreichen gemeinsamer Ziele, die er eindrucksvoll darlegte!

Er zeigte klar seinen Standpunkt auf, machte deutlich und betonte, dass er sich mit der Wahl zum Bürgermeister, mit all seiner Erfahrung aus Beruf, Ehrenamt und nicht zuletzt aus dem langjährigen Mitgestalten im Gemeinderat, zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger, in allen Ortsteilen einsetzen wird! Die Vorstellung der Gemeinderatsanwärter ließ keinen Zweifel an Vielseitigkeit und Kompetenz. Man zeigte sich motiviert und kämpferisch um gemeinsam, verantwortungsvoll, die konzipierten Ziele der kommenden Legislaturperiode anzugehen!

Punkte der Agenda: Kinder und Jugend; Bauen und Wohnen; Verkehr und Energie; Umwelt und Naturschutz; Vereine und das Ehrenamt! Die Gemeinderatsanwärterinnen der Liste möchten u.a. mit ihrem Antritt zur Wahl die oft bemängelt niedrige Frauenquote mit Motivation und Einsatz im Gemeinderat erhöhen.

Stefan Hack stellte sich im Anschluss souverän den Fragen der Mitbürger und bedankte sich am Ende für das gezeigte Interesse und die offenen Debatten und schloss somit einen zufriedenstellenden Wahlkampfabend.

Weitere Informationsabende des CSU BB Pinzberg finden am 06.02. in Dobenreuth, am 09.02. in Elsenberg und am 10.02. in Gosberg statt.