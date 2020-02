Februar-Veranstaltungen der Bamberger Lese- und Kleinkunst-Bühne Wort:Laut!

Wortgewaltig, preisgekrönt und zauberhaft

Ein Künstler, zwei Termine: Im Februar präsentiert die Bamberger Lese- und Kleinkunstbühne „Wort:Laut!“ erstmals zwei Veranstaltungen. Am Donnerstag, 13. Februar, findet ab 19.30 Uhr in der Poetry Art-Galerie in der Nürnberger Straße 23 in Bamberg die reguläre Lese- und Kleinkunstbühne statt. Dabei wird der Bamberger Autor und Bühnenkünstler Peter Bähr Auszüge aus seiner Erzählung „Kaspar Frühling“ vortragen, während der Bamberger Zauberkünstler Timm Full magische Effekte präsentiert, welche die Gesetze der Physik scheinbar mühelos außer Kraft setzen. Zusätzlich wird eine preisgekrönte, skurrile Krimi-Kurzgeschichte zu hören sein sowie Gedichte und Prosa-Texte des verstorbenen Bamberger Maler-Poeten Sigi Hirsch. Moderiert wird der Abend von Gabi Hainke-Hirsch und Frank Gundermann. Der Eintritt ist frei.

Zum ersten Mal in Bamberg

Am darauffolgenden Tag, Freitag, 14. Februar, wird der Bamberger Autor, Performer und Skulpteur Peter Bähr ab 20 Uhr in der Poetry Art-Galerie (Nürnberger Straße 23) dann mit einem Solo-Auftritt zu erleben sein. Unter dem Titel „Kaspar Karl-Amadeus Frühling“ führt er sein abendfüllendes Dramolett auf. Es handelt sich um die Bamberger Erstaufführung des Bühnenspiels, das ein Epochenbild der Nachkriegs-Bundesrepublik Mitte der 50er Jahre zeichnet. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Peter Bähr tritt seit 40 Jahren mit seinen Texten und Performances auf, darunter in der Alten Oper in Frankfurt am Main, Zürich, Wien und Budapest. Die Presse urteilte über ihn, dass er eine „Kunstwelt von großer Perfektion“ erschaffe (Neue Wernigeröder Zeitung) und der Bayerische Rundfunk lobte seine beeindruckende „elaborierte Erzählersprache und ihre szenische Evokationskraft“.

Aufgrund der begrenzten Platzanzahl (25 Sitzplätze) wird für beide Veranstaltungen um eine Anmeldung per E-Mail an frank.gundermann@gmx.de oder telefonisch unter 0951/20 83 103 (AB) gebeten. Für die Wort:Laut!-Veranstaltung unter dem Stichwort „Lesebühne“, für das Dramolett unter „Peter Bähr“. Weitere Infos gibt es online unter www.wortlaut-bamberg.de