Burgellern: Grüne Kandidatinnen im Austausch mit MdB Claudia Roth – Mehr Frauen in die Kommunalpolitik

Mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth trafen sich grüne Kandidatinnen und Aktive aus Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Hallstadt, Kemmern, Scheßlitz, Strullendorf und Viereth-Trunstadt am 25.01.20 auf Schloß Burgellern zu einem offenen Austausch. Initiiert hatte das Treffen die grüne Spitzenkandidatin für den Kreistag, Helga Bieberstein. Mit dabei waren die erfahrene Kreisrätin Barbara Müllich sowie Verena Luche (Hallstadt), Kreszentia Nüßlein (Bischberg) und Anne Schmitt (Kemmern), die sich alle drei erstmals um das Amt der Bürgermeisterin in ihrer Heimatgemeinde bewerben. Helga Bieberstein stellt am Anfang ihrer Begrüßung fest, dass seit mehr als 30 Jahren B90/ Die Grünen eine paritätisch besetzte Liste für die Kreistagswahl aufstellt. Das zeigt, dass Frauen schon immer bereit waren sich aktiv in die Politik einzumischen und Verantwortung zu übernehmen. Bei der Kommunalwahl 2020 haben wir durch die vielen grünen Listenkandidatinnen erstmals die Chance, deutlich mehr Frauen im Landkreis Bamberg in die aktive Kommunalpolitik zu bekommen.

Claudia Roth schilderte als langjährige Kämpferin für Frauenrechte und grüne Werte lebendig ihren politischen Werdegang. Nach der Auflösung der Band „Ton, Steine, Scherben“, für die sie als Managerin tätig war, wurde sie 1985 Pressesprecherin der ersten grünen Bundestagsfraktion. Ab 1989 war sie erst Abgeordnete und ab 1994 Fraktionsvorsitzende der Grünen im EU-Parlament, anschließend 13 Jahre Parteivorsitzende der Grünen im Bund und aktuell ist sie Bundestagsvizepräsidentin. „Als Frau aktiv in der Politik zu sein war damals extrem schwer, heute hat sich zwar viel geändert, unbedingt leichter, ist es aber nicht geworden.“ machte sie deutlich. Dennoch, die grünen Frauen haben mit ihrem erfolgreichen Kampf für das Frauenstatut und mit ihrer steten Präsenz in dem sonst so männerdominierten Politikbetrieb die Qualität von Politik positiv verändert. Heute ist es fast selbstverständlich, dass Frauen auf allen Ebenen Politik machen. Dennoch müssen Frauen auf der Hut bleiben und sollten sich nicht auf dem bisher erkämpften ausruhen. Auch der Ton und die Anfeindungen gegen Frauen werden in den letzten Jahren wieder schärfer. Darum gilt es zusammenzustehen, sich zu unterstützen und bei Hass, Rassismus und Sexismus klar dagegenzuhalten.

Viele Frauen, die sich jetzt neu bei den Grünen politisch engagieren haben Kinder. Bei der Vorstellungsrunde wurde deutlich: Sie gehen nicht trotz, sondern gerade für ihre Kinder in die Politik. Kreistagskandidatin Dagmar Riegler aus Breitengüßbach brachte es auf den Punkt: „Ich will nicht, dass meine Tochter in einer Gesellschaft aufwächst, die all das an Gleichberechtigung und Gleichstellung nicht mehr hat, wofür wir gekämpft haben.“

Claudia Roth rät allen politisch aktiven Frauen sich nicht zu verbiegen. Authentisch zu bleiben, zahle sich langfristig aus. Sie berichtet, dass heute Leute respektvoll zu ihr sagen „Frau Roth, was sie sagen, das teile ich nur bedingt. Aber ich glaube ihnen, dass sie sagen was sie denken und dafür einstehen.“ Genau so wollen auch die grünen Frauen für den Landkreis Bamberg Politik machen:Im Kreistag, in den Kommunalparlamenten oder als Kandidatinnen für das Bürgermeisteramt. Die Kandidatinnen Barbara Müllich oder Kreszentia Nüsslein sind schon lange politisch aktiv und machen den Neueinsteigerinnen Mut: „Macht Eurer Ding, egal was die anderen sagen!“. Und Claudia Roth empfahl: „Unterstützt Euch gegenseitig.“ Sie ist sich sicher, Bündnis 90 / Die Grünen werden bei der Kommunalwahl in Bayern erfolgreich sein. Die Grünen sind jetzt im bayerischen Landtag die stärkste Oppositionspartei und treten auf Listenplatz 2 an.

Abschließend lud Anne Schmitt alle für den 8. März zum diesjährigen Weltfrauentag nach Kemmern ein. „Wir starten um 15 Uhr mit einer Information extra für Kinder zur Kommunalwahl, wir haben die Bamberger Gitarristin Giuliana zu Gast und stellen Kemmerner Pionierinnen vor. Für das Kuchenbuffet rufen wir zum 1. Kemmerner Männer-Kuchen-Back-Wettbewerb auf. Um 18 Uhr zeigen wir einen Film über das Frauenwahlrecht in der Schweiz.“