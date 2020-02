AWO Forchheim bietet Sprachreisen für Jugendliche

Sonne, Strand und Meer: Englischlernen an einem der schönsten Orte des Vereinigten Königsreichs

Die Sprachreise nach England ist für junge Leute im Alter von 14 bis 17 Jahren. Die Sprachschüler*innen reisen im komfortablen Bus an. Sie können in den Ferien ihre englischen Sprachkenntnisse verbessern und vertiefen. Die Reise geht an die Südküste Englands, in den Ort Poole. Die Schüler und Schülerinnen wohnen bei Gastfamilien, am Vormittag findet Sprachunterricht statt und am Nachmittag organisieren die deutschen Betreuer ein attraktives Freizeitprogramm.

Termine:

04.04.2020 – 17.04.2020 € 1.435,00 (Osterferien)

30.05.2020 – 12.06.2020 € 1.435,00 (Pfingstferien)

01.08.2020 – 14.08.2020 € 1.475,00 (Sommerferien)

12.08.2020 – 25.08.2020 € 1.475,00 (Sommerferien)

23.08.2020 – 05.09.2020 € 1.475,00 (Sommerferien)

Die Sprachschüler*innen genießen hier den Luxus, vor der Heimreise noch einmal einen zweitägigen Stopp in der pulsierenden Weltstadt London einzulegen. Das erlaubt ausreichend Zeit zum Besichtigen einiger der vielen Sehenswürdigkeiten und zum Shopping. Am Abend steht der Besuch eines Top-Musicals auf dem Programm.

Das wichtigste Ziel ist die spielerische und entspannte Einübung und Umsetzung der Sprache. Der Unterricht wird in Leistungsstufen eingeteilt, um den jeweiligen Sprachkenntnissen der Kursteilnehmer gerecht zu werden. Die deutschsprachigen Betreuer organisieren die Freizeitgestaltung wie Ausflüge, Sportnachmittage und Kinobesuche.

Die Prospekte liegen bei der AWO Forchheim, Kasernstr. 7, 91301 Forchheim aus oder können unter der Telefonnummer: 09191/320-99-21 angefordert werden. Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage, www.awo-forchheim.de unter Kuren und Freizeit – Sprachreisen.

Ein Infoabend findet am Mittwoch, dem 18. März 2020 um 19.30 Uhr in den Räumen des Bayerischen Roten Kreuzes, Henri-Dunant-Str. 1, 91301 Forchheim statt.