1. Volleyball-Damenmannschaft der DJK Eggolsheim beim Derby in Hirschaid

Am vergangenem Samstag dem 01.02.2020 ging es für die 1. Damenmannschaft der DJK Eggolsheim in der Bezirksklasse Oberfranken West zum Derby nach Hirschaid, wo es zum Aufeinandertreffen mit dem Gastgeber sowie der dritten Mannschaft der VG Bamberg kam. Die Damen vom Eggerbach wollten den starken Auftritt vom vorherigen Spieltag bestätigen und mit einem Doppelsieg die Chance erhalten, den Aufstieg am kommenden Heimspieltag vorzeitig perfekt zu machen.

Im ersten Spiel des Tages kam es zum Lokalderby gegen die erste Damenmannschaft des VC Hirschaid 06. Das Hinspiel endete mit einem deutlichen 3:0 Sieg für Eggolsheim. Allerdings warnte Trainer Reichold seine Damen davor, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen und forderte von Beginn an das gewohnt druckvolle Aufschlag- und Angriffsspiel. Das Team setzte die Anweisungen perfekt um und konnte die Sätze eins und zwei im Schnelldurchgang mit 25:5 und 25:9 für sich entscheiden. Bedingt durch den klaren Verlauf des Spiels, schalteten die Damen der DJK zwei Gänge zurück und ließen die Konzentration und Konsequenz vom Beginn der Partie vermissen. Dadurch ließ man Hirschaid unnötigerweise ins Spiel zurückkommen, die ihrerseits Morgenluft witterten und nun um jeden Ball kämpften. Folgerichtig ging der dritte Satz schließlich mit 21:25 an die Gastgeberinnen. Nach einer deftigen Ansprache von Trainer Benedikt Reichold, der vor allem die mangelnde Einstellung und Stimmung auf dem Spielfeld monierte, steigerten sich die Eggolsheimerinnen wieder und konnte an das Spiel der ersten Sätze anknüpfen. Schlussendlich konnte man den vierten Satz deutlich mit 25:8 und somit das Spiel ungefährdet mit 3:1 gewinnen.

Im abschließenden Spiel des Tages kam es zum Wiedersehen mit den Damen der VG Bamberg 3. Diese boten Hirschaid im Zwischenspiel einen großen Kampf, konnten einen 0:2 Satzrückstand ausgleichen und verloren anschließend unglücklich mit 2:3. Da die Mannschaft mit nur sieben Spielerinnen angereist war, konnte man von Beginn an einen Kräfteverschleiß bei Bamberg beobachten. Die Eggolsheimerinnen wollten ihrerseits nicht dieselben Fehler wie im ersten Spiel begehen und die Konzentration und Anspannung dieses Mal bis zum letzten Punkt aufrechterhalten. Von Beginn an dominierten die Damen der DJK das Spiel quasi nach Belieben. Die Spielerinnen zeigten dabei große Spielfreude, wobei der perfekt gespielte Dreimeter-Schuss zwischen Zuspielerin Laura Lenzen und Außenangreiferin Lisa Kapp den Höhepunkt darstellte. Das Spiel ging schlussendlich deutlich mit 3:0 (25:11, 25:5, 25:13) an den Spitzenreiter aus Eggolsheim.

Nach diesem souveränen Doppelsieg der DJK Eggolsheim, haben es die Damen nun selbst in der Hand, am kommenden Wochenende vor heimischen Publikum den Aufstieg vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen. Dabei kommt es zum Duell mit der TS Lichtenfels sowie dem VfB Einberg. Dieser Spieltag hat allerdings gezeigt, dass man keine Mannschaft unterschätzen darf. Trotzdem ist klar, sollten die Eggolsheimer Damen an die bisher gezeigten Leistungen anknüpfen, steht einer großen Aufstiegsparty in der Eggerbachhalle nichts im Weg. Die Mannschaft freut sich über zahlreiche Unterstützung und hofft auf prall gefüllte Tribünen.