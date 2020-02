Uni Bayreuth lädt zum Stadtgespräch ein

5. Februar – Bayreuther Stadtgespräch mit 3D-Rekonstruktion

Beim nächsten Stadtgespräch der Universität Bayreuth am Mittwoch, 5. Februar 2020, um 18.00 Uhr im Iwalewahaus geht es um eine 3D-Rekonstruktion eines heute verlorenen historischen Raumes. Dr. Marcus Mühlnikel (Institut für Fränkische Landesgeschichte), Dr. Robert Schmidtchen (Neueste Geschichte), Felix Liedel (Medienwissenschaft) und Professor Dr. Michael Guthe (Angewandte Informatik) haben ihrem Vortrag den Titel „3D-Rekonstruktion der historischen Kemenate in Schloss Thurnau“ gegeben.

Im Stadtgespräch berichten die Wissenschaftler über ihre Arbeit. In ihrem spannenden interdisziplinären Projektansatz hauchen sie der Vergangenheit wieder Leben ein: Die Wissenschaftler haben die Originaleinrichtung des „Rothe Zimmers“ in der hohen Kemenate von Schloss Thurnau, lange Zeit Stammsitz der Grafen von Giech, anhand historischer Quellen recherchiert. Daraus entsteht nun das 3D-Modell, das zeigen wird, wie das „Rothe Zimmer“ im 19. Jahrhundert ausgesehen hat.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/presse/pressemitteilungen/2020/008-Stadtgespraech_3D-Rekonstruktion-histor_-Kemenate-Schloss-Thurnau_Muehlnikel/index.html

6. Februar – Intersectionality Symposium: Theory, Approach, Activism

Vom 6. bis 8. Februar 2020 findet auf dem Campus der Universität Bayreuth und im Iwalewahaus ein Symposium zum Thema „Intersectionality: Theory, Approach, Activism“ statt. Die Disziplin “Intersectionality” ist tief verwurzelt in der Geschichte des Aktivismus. Das Symposium beleuchtet diese Zusammenhänge in Form von Panels, Workshops und Präsentationen. Darüber hinaus werden die Beiträge das Verständnis für Intersektionalität als akademische Theorie, ihre Methodologie sowie ihre sozio-politischen Hintergründe behandeln. Am 06.02.2020, 18.00 Uhr, GWI, S 122, beginnt das dreitägige Symposium mit einer Keynote von S.N. Nyeck von der New York University zum Thema „Intersectionality, Intercontextuality and No-thing“. Die Veranstaltung wird in englischer Sprache abgehalten.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Programm und weitere Informationen: https://www.africamultiple.uni-bayreuth.de/en/Important-Dates/2020-02-06/index.html.