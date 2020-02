Stadtverband für Sport Bamberg e.V. lädt zur Mitgliederversammlung

„Steigendes Interesse am Stadtverband“

Zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung lädt der Stadtverband für Sport Bamberg e.V. am Mittwoch, 12. Februar 2020, in das Vereinsheim der TSG Bamberg, Galgenfuhr 30 (Nebensaal) ein. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Jahresbericht des ersten Vorsitzenden und einem Grußwort von (Sport)Bürgermeister Christian Lange unter anderem auch die Berichte des Kassenwartes und der Kassenprüfer, eine Bilanz zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Satzungsänderungen. Beginn der Versammlung ist um 19:00 Uhr. Erster Vorsitzender Wolfgang Reichmann freut sich auf rege Teilnahme. Und das nicht ohne Grund, wie er betont: „Seit der Neugestaltung unserer Internetseite hat sich diese zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Über 166.000 Zugriffe sind Beleg hierfür und sie zeigen, dass es ein steigendes Interesse am Stadtverband gibt.“ Der ehemalige Hörfunksportreporter des Bayerischen Rundfunks kennt auch die Gründe: „Zum einen, und hier geht ein dickes danke raus, liegt es an den Vereinen, die in ihren Sportarten die Stadtmeister ermitteln und den Stadtverband mit Fotos und den notwendigen Infos versorgen. Zum anderen, und da danke ich wenn ich schon dabei bin, auch unserer Webmasterin Sibylle Kretzschmar. Sie stellt alles immer schnell online. Und nach Meisterschaften, das zeigt die Auswertung, wird die Seite besonders häufig besucht. Das freut uns natürlich. Und wir freuen uns noch mehr, wenn dies so weitergeht“.