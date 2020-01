Volleyball-Damen der DJK Eggolsheim in Memmelsdorf

Zum Auftakt in das Jahr 2020 ging es für die Volleyball Damen der DJK Eggolsheim nach Memmelsdorf, wo es gegen den SC Memmelsdorf 3 sowie die SG Ebersdorf/Grub ging. Dabei kam es zum Aufeinandertreffen der großen Konkurrenten um den Platz an der Sonne zwischen Eggolsheim und Memmelsdorf. Das Spiel hatte vorentscheidenden Charakter, sollte Eggolsheim das Spiel für sich entscheiden, wäre ihnen der Aufstieg kaum noch zu nehmen. Im Gegenzug konnten die Damen des SC Memmelsdorf mit einem Erfolg noch einmal Spannung in das Meisterrennen der Bezirksklasse Oberfranken West bringen.

Mit einer breiten Brust gingen die Damen der DJK Eggolsheim in das Topspiel des Tages gegen Memmelsdorf, konnte man doch das Hinspiel souverän mit 3:0 für sich entscheiden. Allerdings plagten den designierten Spitzenreiter einige Personalprobleme, man reiste lediglich mit neun Spielerinnen an, wovon die Hälfte noch mit den Folgen einer Erkältung zu kämpfen hatte. Davon merkte man zu Beginn der Partie allerdings wenig. Aus einer sicheren Annahme heraus konnten die Damen der DJK ihr gewohnt druckvolles Angriffsspiel entfalten und gingen so relativ zügig mit 1:0 (25:17) in Führung. Komplett kampflos wollten sich die heimischen Memmelsdorfer allerdings nicht geschlagen geben und so entwickelte sich Anfang des zweiten Satzes eine offene Partie. Umso länger der Satz dauerte, desto mehr konnten sich die Hausherren absetzen. Kurz vor Ende des Satzes, beim Stand von 16:22 schien der Satzausgleich bereits besiegelt. Durch eine Energieleistung schafften die Damen der DJK allerdings kurze Zeit später beim Stand von 23:23 den Ausgleich und hatten anschließend bei 24:23 sogar Satzball. Leider war Fortuna in diesem Moment keine Eggolsheimerin, zwei Blocks fielen unglücklich in die Hälfte der DJK-Damen, wodurch die Memmelsdorfer den Satz mit 27:25 für sich entscheiden konnten. Fortan entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, mit kurzen Läufen auf beiden Seiten. Allerdings verstrickten sich die heimischen Damen regelmäßig in Diskussionen mit dem Schiedsgericht, wodurch der Spielfluss etwas ins Stocken kam. Angetrieben von den eigenen Fans, die die kleine Halle der Memmelsdorfer quasi in ein Heimspiel für die DJK verwandelten, ließen sich die Eggolsheimerinnen durch diese Diskussionen nicht beeinflussen und konnten mit enormen Willen und Kampf die Sätze drei und vier mit 25:22 und 25:20 für sich entscheiden. Beide Sätze standen auf Messers Schneide und hätten wohl genauso gut andersrum ausgehen können, allerdings ist der Sieg auf keinen Fall unverdient. Die Freude war bei Spielern, Trainer und den Zuschauern riesig, war mit dem 3:1 Sieg doch ein gehöriger Schritt in Richtung Aufstieg getan.

Zum Abschluss des Spieltages kam es für die Eggolsheimerinnen zum Wiedersehen mit der SG Ebersdorf/Grub, die man im Hinspiel noch relativ locker mit 3:0 besiegen konnte. Allerdings war die junge Mannschaft aus Ebersdorf nicht mehr wiederzuerkennen. Der Tabellensiebte lieferte dem Spitzenreiter in beinahe jeder Phase der Partie einen harten Kampf und konnte seinerseits auch einige Akzente im Angriffsspiel setzen. Den Eggolsheimerinnen merkte man das kräfteraubende Spiel gegen Memmelsdorf und die dünne Personaldecke langsam an, wodurch sich bis Mitte der Sätze eins und zwei jeweils ein offenes Spiel entwickelte. Nach gezielten Nachjustierung in Auszeiten durch Trainer Benedikt Reichold, konnten die Damen der DJK zum Ende der Sätze aber jeweils eine Schippe drauflegen und gewannen diese mit 25:18 und 25:17. Im dritten Satz machten dann zwei Aufschlagserien der Zuspielerin Laura Lenzen den Unterschied und man konnte den Satz und letztlich auch das Spiel ungefährdet mit 3:0 für sich entscheiden.

Die DJK Eggolsheim konnte ihre weiße Weste somit auch nach zehn Spielen beibehalten und steht nunmehr bei 30 Punkten und einem sehr starken Satzverhältnis von 30:4. Der kuriose Spielplan gestattet es den Damen der DJK allerdings nicht, sich aktuell Tabellenführer zu nennen, da die Damen des SC Memmelsdorf 3 nach diesem Spieltag ihre Saison bereits beendet haben und somit aktuell sechs Spiele mehr aufweisen können. Sollte alles nach Plan laufen, was bedeutet, dass die kommende Auswärtsfahrt nach Hirschaid erfolgreich gestaltet wird, könnten die Eggolsheimerinnen vor heimischen Publikum am 8.2. den Aufstieg perfekt machen. Wie bereits angesprochen geht es für die Damen der DJK am 1.2. nach Hirschaid zum Derby gegen den heimischen VC Hirschaid 06, sowie die dritte Mannschaft der VG Bamberg. Nach diesem Spieltag wird dann endgültig klar sein, ob der Aufstieg bereits vorzeitig eingetütet werden kann.