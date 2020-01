Reichmannsdorf: Kripo sucht verdächtigen Mann

SCHLÜSSELFELD, LKR. BAMBERG. Nachdem sich ein Mann am Mittwochmittag im Ortsteil Reichmannsdorf in verdächtiger Weise in der Nähe von drei Kindern aufgehalten hat, sucht die Kriminalpolizei Bamberg nun nach dem Unbekannten.

Um 12.30 Uhr waren die drei Jungen im Alter von sieben bis acht Jahren in der Straße „Schmiedsberg“ zu Fuß unterwegs. Ihnen fiel in der Nähe ein Mann auf, der sich verdächtig verhielt. Er nahm jedoch keinen Kontakt mit den Kindern auf.

Der Unbekannte hat nach Aussage der Jungen dunkle Haare und war mit einem blauen Hemd mit grünen Streifen sowie Jeans bekleidet. Das von ihm genutzte Auto in der Farbe Silber soll eine flammenähnliche Abbildung an den Fahrzeugseiten haben. Zudem befindet sich in der Front- oder Heckscheibe ein Aufkleber mit einem Gesicht auf blauem Hintergrund.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann und/oder dem auffälligen Auto geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.