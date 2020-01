Max Hübner aus Unnersdorf erfolgreich bei den Bayerischen Winterwurf-Meisterschaften

Hochmotiviert ging der junge Nachwuchswerfer Max Hübner aus Unnersdorf bei seinem ersten Saisonstart ans Werk. Der 14Jährige, der im Herbst vom TSV Bad Staffelstein zum UAC Kulmbach gewechselt war und seitdem nach den Plänen von BLV-Stützpunkttrainer Martin Ständner entweder auf dem heimischen Bauernhof oder in Kulmbach trainiert, zeigte sich schon zum frühen Saisonzeitpunkt stark verbessert. Max steigerte sich in seiner Spezialdisziplin, dem Speerwerfen, von 46,97 auf sehr schöne 50,61 Meter und holte sich souverän den bayerischen Meistertitel in der U16-Klasse vor seinem Dauerkonkurrenten Bendeikt Müller(TV Amberg), der auf 46,79 Meter kam. Die Grundlagen für seine Verbesserung hatte sich der Unnersdorfer Anfang Januar in einem einwöchigen Trainingslager mit der Kulmbacher Trainingsgruppe in der Landessportschule Oberhaching geholt, wo er viele spezielle Würfe absolvieren konnte. Zwei weitere Medaillen gab es für das hoffnungsvolle Wurftalent im Diskuswerfen(Silber mit 35,88 Meter) und im Hammerwerfen(Bronze mit 30,87 Meter).

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Lichtenfels - Oberfränkische Schach-Elite trifft sich auf Schloss Schney Die Franken-Akademie Schloss Schney bei Lichtenfels ist einmal mehr Schauplatz der oberfränkischen Schachtage – und Anziehungspunkt für weit mehr als…