Litzendorf: Fränkische Toskana in Berlin erfolgreich präsentiert

Litzendorf, Januar 2020: Um neue Urlaubsgäste anzusprechen, war die Tourist-Information Fränkische Toskana Ende Januar bereits zum zweiten Mal auf der „Internationalen Grünen Woche“ (IGW) in der Bundeshauptstadt vertreten. Über 400.000 Besucher besuchten in diesem Jahr die IGW, die damit eine der größten Publikumsmessen in Deutschland ist. Gerne wurden die Broschüren zu Bier-, Kunst- und Genusswanderungen, Radtourentipps, Unterkünften und fränkischen Spezialitäten mitgenommen.

Tourismusmanagerin Bianca Müller informierte potenzielle Gäste sowohl über die Fränkische Toskana als ausgezeichneter „Genussort in Bayern“, als auch über die Fränkische Schweiz und Bamberg. Am Gemeinschaftsstand von „Oberfranken Offensiv e.V.“– ein Hingucker in der stets sehr gut besuchten Bayernhalle – traten die verschiedenen Tourismusregionen gemeinsam auf. Die globale Leitmesse für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau wird verstärkt von Tourismusregionen als Schaufenster genutzt, um Kulinarik und Genüsse der Region potenziellen Urlaubern schmackhaft zu machen. Kulinarische Köstlichkeiten aus Oberfranken konnten am Stand verkostet werden, fränkisches Bier und oberfränkische Musikeinlagen durften nicht fehlen. Die vielfältigen Aktionen brachten eine hohe Aufmerksamkeit beim Publikum. Insgesamt ein gelungener Gemeinschaftsauftritt der Oberfranken in der Bundeshauptstadt.

Die Messesaison geht noch weiter: am 22. und 23. Februar wird die Tourist-Information Fränkische Toskana erstmals auf der f.r.e.e. in München vertreten sein, am 29. Februar und 1. März auf der „Freizeit, Touristik und Garten“ in Nürnberg.

Hintergrund: Die Internationale Grüne Woche (kurz IGW) fand in diesem Jahr zum 85. Mal statt. Sie ist die weltweit bedeutendste Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Mit der bislang höchsten Beteiligung in der 94-jährigen Geschichte präsentierten sich vom 17. bis 26. Januar über 1.800 Aussteller aus 72 Ländern den mehr als 400.000 internationalen Gästen. Seit fünf Jahren organisiert Oberfranken Offensiv e.V. den oberfränkischen Gemeinschaftsstand in der Hauptstadt. Zusammen mit den Tourismusregionen Fichtelgebirge, Frankenwald, Fränkische Schweiz und der Stadt Bayreuth wird Oberfranken unter dem Dach der Genussregion als vielfältiges und kulinarisches Reiseziel in Szene gesetzt. Weitere Infos: www.oberfranken.de