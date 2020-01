„Nicht verzagen – Lange fragen“ – Bamberger OB-Kandidat Christian Lange kommt ins Haus

(Bamberg) Der CSU-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl am 15. März 2020, Dr. Christian Lange, startet ein neues Wahlkampfformat: Unter dem Motto „Nicht verzagen – Lange fragen“ bietet der CSU-Kandidat an, zu den Bürgerinnen und Bürgern direkt nach Hause zu kommen, um mit ihnen in das direkte Gespräch zu kommen. „Bisher haben wir in der Regel bei „Langes Dienstag“ oder „Wir hören zu“ die Bürgerinnen und Bürger dazu eingeladen, zu uns kommen. Diese Einladung ergänze ich nun durch mein Angebot, dass ich zu Diskussionskreisen und -Gruppen nach Hause komme – jeweils mit einer Stadtratskandidatin oder einem Stadtratskandidaten der CSU“, führte Lange in einer Erklärung gegenüber den Medien aus. Anmelden können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger unter der Email-Adresse info@csu-bamberg.de. Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des CSU-Wahlkampfteams werden dann Kontakt mit der Anfrage aufnehmen und einen geeigneten Ort und Termin festlegen. „Ich freue mich auf den direkten Austausch mit Ihnen – für den Wechsel am 15. März,“ betonte Lange.