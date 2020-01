Winterkunstwochen in Himmelkron: phantastische Bilder, zauberhafte Klaviermusik

Konzerte und Ausstellung in der Piano Galerie Pöhlmann: Hommage à Caspar Walter Rauh

Die Winterkunstwochen in der Piano Galerie Pöhlmann setzen 2020 besondere Akzente: Die bewährte Verbindung von Musik, Wort und Kunst-Ausstellung prägt stärker denn je das spannende Programm, das vom Ehepaar Pöhlmann mit großem Engagement auf die Beine gestellt wird. Vernissage ist am 14. Februar um 19 Uhr. Es folgen spannende Konzerte am 15. und 29. Februar sowie am am 7. und 14. März; Konzertbeginn ist jeweils um 17 Uhr.

Der Clou dabei: Die ausgestellten Bilder stammen alle von Caspar Walter Rauh, einem berühmten Vertreter des Magischen Realismus. Er lebte von 1945 bis 1955 in Himmelkron und startete hier seine internationale Karriere. In den Winterkunstwochen können einige seiner schönsten Werke in der Piano Galerie bewundert werden.

Seltene, historische Fotos: Caspar Walter Rauh bei der Arbeit. Mit freundlicher Genehmigung von Horst Lohse, dem Nachlassverwalter von Caspar Walter Rauh.

Möglich wurde dies durch den guten Kontakt der Pöhlmanns zu Horst Lohse: Er ist der Schwiegersohn von Rauh und ein vielfach preisgekrönter Komponist. Bei der Vernissage am 14. Februar wird der Pianist Lorenz Trottmann Kostproben aus Klavierwerken von Horst Lohse zu Gehör bringen. Tags darauf gastiert Lisa Wellisch unter dem Motto „Piano Stories“ mit Werken von Beethoven bis Edvard Grieg, und am 29. Februar präsentiert Yuuki Oba im Klavier-Recital „Bindestriche“ Stücke von Beethoven, Chopin und Poulenc.

Am 7. und 14. März steht ein absolutes Highlight auf dem Programm: „Graphics in Music and Poetry“, ein Gesamtkunstwerk aus Lichtbildern, Musik und Poesie. Märchenhafte Bild-Motive von Caspar Walter Rauh spiegeln sich in zauberhaften Kompositionen, dargeboten von Michael Herrschel (Rezitation), Gernot Hammrich (Gitarre) und Lorenz Trottmann (Klavier). Die Texte stammen aus der Feder von Ingo Cesaro, Michael Herrschel und Ursula Shields-Huemer, die Musik wurde von Horst Lohse und Lorenz Trottmann eigens für dieses Programm geschaffen.

Karten für alle Konzerte können, zum Preis von 15 Euro, ab sofort in der Piano Galerie unter Tel. 09227 902712 reserviert werden. Die Rauh-Ausstellung ist von 14. Februar bis 14. März zu sehen. Weitere Informationen siehe unter www.pianogalerie.net