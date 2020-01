„Spielerisches Lernen auf Englisch“ mit der Stadtbibliothek Bayreuth

Die Stadtbibliothek Bayreuth bietet gemeinsam mit dem Integrationsbeirat jeweils am Mittwoch, 5./19. Februar, von 15.30 bis 16.30 Uhr, den Kurs „Sing and play – Spielerisch auf Englisch“ an. Der Kurs richtet sich an Kinder mit Migrationshintergrund im Alter von neun bis zwölf Jahren. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sind besonders Kinder mit Unterstützungsbedarf eingeladen. Anmeldungen sind am Servicepoint im RW21 möglich. Pro Kind wird einmalig ein kleiner Unkostenbeitrag von zehn Euro erhoben. Detaillierte Informationen zum Anmeldeverfahren gibt‘s im Internet unter www.integrationsbeirat.bayreuth.de.