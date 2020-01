Pressemitteilung: Road-Show der Freien Wähler im Steigerwald!

Minister Thorsten Glauber, Landratskandidat Bruno Kellner und unsere Kreistagskandidaten on Tour

Ebrach, Burgebrach, Stegaurach – ein Marathonlauf unseres Ministers Thorsten Glauber durch den Steigerwald und höchste Wertschätzung für alle ausrichtenden Ortsverbände ihn in ihren Reihen begrüßen zu dürfen. Die Veranstaltungen im Steigerwald mit Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz Thorsten waren ein voller Erfolg.

Die Road-Show begann in Ebrach in dem vollbesetzten Klosterbräu, wo Thorsten Glauber am Ende die Fragen zum Steigerwald, Nitrateintrag ins Grundwasser, Schutz von Gewässerrandstreifen und die gültige Kassenbon-Pflicht aus den Reihen des Publikums beantwortete. Bereits vor dem Eingang fand schon ein längeres Gespräch mit den Befürwortern eines „Nationalparks Steigerwald“ statt. „Sein Ministerium wird nur dann tätig werden, wenn es von den beteiligten Landkreise solide Beschlüsse gibt“ so Glauber.

In Burgebrach begrüßten ihn die Landwirte vor dem Eingang mit ihren Traktoren und Bannern, um auf sich aufmerksam zu machen. Glauber sprach trotz des kurzen Zeitfensters mit den Bauern. Im vollbesetzten Saal wurde er schon von Pfarrer Friedmann erwartet, der seinen Ex-Ministranten aus der Zeit in Pinzberg herzlich begrüßte. Glauber ging auf die brennenden Themen wie rote Zonen, Nitratmessstellen Gewässerrandstreifen und geplante Düngerverordnung ein. Erste Schritte sind weitere Messstellen und die Bereitstellung der Mittel, um die Gebiete besser differenzieren zu können.

Die Abschlussveranstaltung von Thorsten Glauber war die Wahlauftaktveranstaltung der FREIEN WÄHLER-ÜWG Bamberg Land. Und das wurde zelebriert. Die Veranstaltung wurde durch die Kreistagskandidatin Verena Scheer und ihrem Bruder Dominik mit einem Musikstück eröffnet. Thilo Wagner, Bürgermeister von Stegaurach, und Georg Kestler, Vorsitzender der FREIEN WÄHLER-ÜWG Bamberg Land begrüßten die Gäste und führten durchs Programm, das mit persönlicher Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten begann. Bruno Kellner Landratskandidat und Bürgermeister von Rattelsdorf gab einen Einblick in seine Beweggründe erneut für das Amt des Landrats zu kandidieren. Mit der Zielvorgabe „Stichwahl zum Landrat“ präsentierte er souverän die Ziele der FREIEN WÄHLER auf Landkreisebene.

Als dann der Hauptakteur Staatsminister Thorsten Glauber die Bühne betrat, gab es tosenden Applaus. Er berichtete von seiner Arbeit aus dem Ministerium und über aktuelle politische Themen. Bei einem kurzen Schwenk in die Bildungspolitik bemerkte er, dass der akute Lehrermangel durch eine falsche Berechnung aus den Vorjahren stammt. Auf die Frage zur Nitratbelastung im Trinkwasser und die Maßnahmen für die Landwirtschaft erläuterte Glauber, dass hier noch viel Vorarbeit geleistet werden muss. Die Landwirtschaftsämter müssen in die Pflicht genommen werden um Werte und Messungen der Bodenproben offen zu legen. „Nur wenn wir wissen was oben passiert, können wir gezielt handeln“ ansonsten sieht der Minister hier nur eine „Black Box“ in der der schwarze Peter hin und hergeschoben wird.

Ein ganz besonderes Highlight war die Ehrung zweier Gründungsmitglieder der FREIEN WÄHLER-Freien Liste in Stegaurach: Matthäus Metzner und Georg Steuer. Die Urkunde wurde von Thorsten Glauber und dem 1. Bürgermeister Thilo Wagner überreicht.

Der „Marathon-Minister“ wurde mit einem Lebensmittelkorb verabschiedet. „Damit ihm die Kraft für sein herausforderndes Amt nicht ausgehe“, so der Wunsch vom Kreisvorsitzenden Georg Kestler am Ende der Veranstaltung.