Neue Single von Partysänger Hannes aus Baiersdorf: „Lieber Schifoan“

Mallorcastar HANNES erobert die Skigebiete

„Lieber Schifoan“ so heißt der neue Hit von Partysänger Hannes alias Johannes Reinhardt aus Baiersdorf. Mit dem Song startet der Partysänger seine zweite Aprés-Ski-Saison. Hier hat er mittlerweile nicht nur Auftritte in der Region, sondern ist auch in den angesagten Skigebieten vertreten – so zum Beispiel im Februar zweimal in der Partylocation „Kuhbar“ im Ski-Gebiet Arosa in der Schweiz.

Das Lied hat er zusammen mit dem Partyduo „Kings of Günter“ alias Sebastian und Johannes Steinert im Tonstudio in Effeltrich aufgenommen. Beide sind schon durch diverse Faschingslieder für den Effeltricher Fosanochtsverein im Landkreis bekannt.

Im Text besingen die drei Franken ihre große Leidenschaft: Das Ski-Fahren. „Die lustigen, zweideutigen Textpassagen machen den Song einzigartig und einfach Lust auf Berge, Skifahren, Aprés-Ski und Schnee“, so Hannes. Der Song mit Ohrwurmgarantie erscheint am 07. Februar auf allen Download- und Streaming-Portalen und hat das Potenzial zum echten Aprés-Ski-Hit.

Doch nicht nur solo ist Hannes unterwegs. Mit seiner Band „Die Gerchli“ ist er auch im Landkreis präsent. Nächster Auftritt ist am Forchheimer Lumpenball am Rosenmontag. Natürlich auch dort mit dem neuen Party-Song im Gepäck. Nach der Aprés-Ski-Saison startet Hannes im April im berühmten Bierkönig auf Mallorca seine Sommertour 2020.