„5. Plecher Foto-/Film- und Kamerabörse“ am 07. Juni 2020

Der Förderverein Deutsches Kameramuseum in Plech veranstaltet am 07.06.2020 in der Mehrzweckhalle Plech die mittlerweile 5. Plecher Foto-/Film- und Kamerabörse. Angeboten werden Schnäppchen und Kurioses sowie so manche Rarität rund um das Thema Fotografie und Film – also Kameras, Objektive, Projektoren, Literatur, Blitzgeräte, Belichtungsmesser, Stative uvm. Einlass für Beschicker ist ab 08:00, für Besucher ist die Halle ab 10:00 geöffnet. Termin: Sonntag, 07.06.2020 – 10:00-15:00 Uhr

Adresse: Mehrzweckhalle Plech, Schulstrasse 8, 91287 Plech (AS Plech, BAB 9 Nürnberg-Berlin).

Weitere Infos zur Veranstaltung unter www.kameramuseum.de oder auch via email bei andy_w@au4.de