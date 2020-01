Vortrag „Baumeisterfamilie Dientzenhofer“ in Bayreuth

Über die Baumeisterfamilie Dientzenhofer referiert der Kunsthistoriker und Journalist Robert Schäfer am Mittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr im Seminarraum im Hof, Richard-Wagner-Straße 24, Bayreuth. Unter den bedeutenden Baumeistern der Barockzeit nimmt die Familie Dientzenhofer eine herausragende Stellung ein. Rund 250 Bauten schufen die fünf Brüder und ihre Söhne in Franken, Böhmen, Schlesien und der Oberpfalz, einige davon gelten als Schlüsselwerke des Barock. Der Vortrag schildert die Lebenswege der wichtigsten Vertreter der Dientzenhofer-Familie und stellt einige ausgewählte Bauten näher vor, darunter die Klosterkirche in Banz, Schloss Weißenstein in Pommersfelden und die Wallfahrtskirche Kappl in Waldsassen. Veranstalter sind das Colloquium Historicum Wirsbergense, der Frankenbund und das Evangelische Bildungswerk. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.