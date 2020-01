Landkreis Bayreuth: Gartenpflegerausbildung – Fachvorträge für Gartenfreunde

Auch dieses Jahr findet wieder die traditionelle Gartenpflegerausbildung statt. An drei Abenden mit Vorträgen von erfahrenen Referenten in der Gaststätte Tierzuchtklause, jeweils ab 19 Uhr, und einem Exkursionstag wird den Teilnehmern wertvolles Fachwissen zu gartenbaulichen Themen vermittelt.

Der Start ist am 30. Januar mit den Vorträgen „Fruchtbarer Boden – Terra Preta“ und „Wo wir uns finden… Zur Kulturgeschichte der Linde“. Auch die Themen „Bohnenvielfalt in fränkischen Gärten – Sammlung, Anbau, Vermehrung, Lagerung“ und „Pflanzenschutz im Hausgarten“ am 6. Februar sowie „Gesundes Gemüse aus dem eigenen Garten“ am 13. Februar werden dem Besucher anschaulich nähergebracht. Der Abschluss der Ausbildung ist eine Exkursion am 16. Mai zu einem Gemüsebaubetrieb. Dort werden im erdelosen Verfahren Minigurken, Tomaten, Paprika und Peperoni produziert.