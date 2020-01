Gemeinsamer Neujahrsempfang von Justiz, Notariat und Rechtsanwaltschaft im Oberlandesgerichtsbezirk Bamberg

Der traditionelle Neujahrsempfang von Justiz, Notariat und Rechtsanwaltschaft im Oberlandesgerichtsbezirk Bamberg wird am Freitag in der Aula der Universität Bamberg stattfinden. Es werden rund 300 geladene Gäste aus Rechtspflege, Politik und Verwaltung sowie weiteren gesellschaftlichen Institutionen erwartet, die der Vizepräsident der Landesnotarkammer Bayern Dr. Thomas Baumann stellvertretend für die weiteren Gastgeber, den Präsidenten des Oberlandesgerichts Bamberg Clemens Lückemann, den Präsidenten der Rechtsanwaltskammer Bamberg Dr. Lothar Schwarz und den Generalstaatsanwalt in Bamberg Thomas Janovsky willkommen heißen wird.

Der Bayerische Staatsminister der Justiz Georg Eisenreich wird ein Grußwort an die Teilnehmer richten. Anschließend wird sich der Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg Clemens Lückemann in seinem Festvortrag mit dem Thema „Die Kunst der Gesetzgebung – was noch offen ist“ auseinandersetzen.

Musikalisch stimmungsvoll umrahmt wird der Neujahrsempfang durch die Dixie Combo der Keep Swinging Big Band.