Bayreuth: Patientenverfuegung und Vorsorgevollmacht

Obwohl es für die meisten Menschen klar ist, dass sie „nicht an einer Maschine hängen wollen“, ist die Scheu immer noch groß, über das Thema Krankheit, Tod und Sterben zu sprechen. Hier hilft eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht für klare Regelungen. Dort lassen sich Antworten auf Fragen geben wie: Wem kann ich vertrauen, wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann? Was will ich wirklich an medizinischer Versorgung haben? Was eher nicht?

Deshalb bieten der Hospizverein Bayreuth und das Evangelische Bildungswerk am Montag, 10. Februar um 19 Uhr einen Abend zum Thema

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht an. Sabine Baierlein und Dr. Martin Gabriel vom Hospizverein Bayreuth informieren über Möglichkeiten einer guten Vorsorge und stehen für Fragen zur Verfügung. Veranstaltungsort ist der Seminarraum im Hof, Richard-Wagner-Str. 24, 95444 Bayreuth. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen im Evang. Bildungswerk unter Tel. 0921/5 60 68 10 oder unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.

https://ebw-oberfranken-mitte.de/patientenverfuegung-und-vorsorgevollmacht-34941/