Kirchehrenbach: Michael Pirmer auch weiterhin Vorstand des Brauchtums- und Geselligkeitsvereins Ehrabocher Kerwasburschen

Am 24.01. begrüßte Vorstand Michael Pirmer mehr als 50 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des Brauchtums- und Geselligkeitsvereins Ehrabocha Kerwasburschen im Gasthaus Sponsel in Kirchehrenbach.

Pirmer blickte auf ein weiteres erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Der Verein überschritt in 2019 die Grenze von 200 Mitgliedern, steht finanziell sehr solide da und organisierte das neue Veranstaltungsformat „Fest der Vereine“, eine gemeinsame Veranstaltung der Kirchehrenbacher Vereine, die in 2020 eine Fortsetzung finden wird.

Die teilnehmenden Vereine spendeten 500 € des 2019 erzielten Gewinns für wohltätige Zwecke im Ort.

Auch die Sparten Kerwa und Fasching hatten Positives zu berichten. Die Kerwasburschen hatten unter dem Spartenleitergespann Timo Bail und Timo Gebhardt einen rekordverdächtigen Zuwachs von 11 neuen Aktiven zu verzeichnen. Und der sehr gut besuchte Faschingsumzug war ein Highlight des Jahres 2019. Die Übergabe an die neuen Spartenleiter Eric Duszynski und Christian Städtler hatte ebenfalls reibungslos funktioniert.

Vor den Neuwahlen kündigte Vorstand Pirmer an, dass er sich diesmal ein letztes Mal zur Wahl als 1. Vorsitzender stellen wird. Demensprechend wurde er von den Mitgliedern einstimmig zum 1. Vorsitzenden wiedergewählt. Auch Andy Schnitzerlein wurde in seinem Amt als 2. Vorsitzender bestätigt. Timo Gebhardt, bis dato Schriftführer des Vereins, rückte als 3. Vorsitzender in den Vorstand nach und wird als designierter Nachfolger des langjährigen Vorstands Pirmer in den kommenden beiden Jahren eingearbeitet. Sein Amt als Schriftführer übernimmt Jannik Hübschmann. Lena Gebhardt wurde als Kassier wiedergewählt.

Eine spannende Abstimmung gab es bei den drei Beisitzern, da es diesmal eine große Zahl zur Wahl stehender Kandidaten gab. Bürgermeisterin Anja Gebhardt zeigte sich in ihrem Grußwort an die Vereinsmitglieder von diesem in der heutigen Zeit nicht selbstverständlichen Engagement der Mitglieder tief beeindruckt. Letzten Endes setzten sich Rafael Harrer, Tobias Roppelt und Celina Hübschmann bei der Abstimmung durch und komplettierten die Vorstandschaft. Als Kassenprüfer wurden Uwe Keilholz und Christian Goldberg wiedergewählt.

Nach den Neuwahlen gab Pirmer einen Überblick über die Vereinstermine 2020 und ehrte gemeinsam mit Andy Schnitzerlein die sechs anwesenden Jubilare für 10 Jahre Vereinsmitgliedschaft, ehe er die Sitzung für beendet erklärte.