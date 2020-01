Landkreis Bamberg: Neues VHS-Programm Frühjahr 2020

Am Montag, den 27.01.2020, veröffentlicht die VHS Bamberg-Land ihr Programm für Frühjahr und Sommer 2020 mit über 750 Kursen und Veranstaltungen in über 70 Orten aus verschiedenen Themenbereichen: Gesundheit und Fitness, Beruf und Karriere, Kultur und Gestalten, Sprachen sowie Gesellschaft und Leben – in wöchentlichen Kursen, eintägigen Workshops oder auch in Online-Angeboten, an denen Sie von zu Hause aus teilnehmen können. Anmeldungen sind ab dem 27.01.2020 möglich online über die Homepage www.vhs-bamberg-land.de oder schriftlich mit einem Anmeldeformular bei einer der Außenstellen im Landkreis oder bei der Geschäftsstelle. Ergänzt wird das Programm mit Lesungen, Vorträgen, Studienreisen und weiteren Sonderveranstaltungen.

Das Programmheft wird ab dem 27.01.2019 im Landkreis verteilt und ist dort in den Gemeinden, Banken, einzelnen Geschäften und weiteren Einrichtungen sowie in Bamberg in der VHS-Geschäftsstelle und im Landratsamt erhältlich. Die digitale Version des Heftes wird auf www.vhs-bamberg-land.de veröffentlicht.

Die politische Bildung steht im Fokus der Vorträge in diesem Semester, zu denen die VHS zusammen mit anderen Erwachsenenbildungsträgern in Bamberg einlädt: Gleich zu Beginn des Semesters ist der Journalist und Russland-Experte Udo Lielischkies auf Einladung der VHS Bamberg-Land und der KEB Stadt Bamberg zu Gast in Bamberg. Am Montag, den 3.2.2020, wird er im Bistumshaus St. Otto von seinen Erfahrungen „im Schatten des Kreml – Unterwegs in Putins Russland“ berichten. Am 3.3.2020 stellt der Kriminologe Christian Pfeiffer sein Buch „Gegen die Gewalt“ vor: Wie wir dieser begegnen sollten, erklärt er anhand aktueller Forschungsergebnisse und persönlicher Erfahrungen. Ein Plädoyer für mehr individuelle und gesellschaftliche Verantwortung gibt Dirk Neubauer, seit 2013 Bürgermeister der sächsischen Kleinstadt Augustusburg und Autor des Buches „Das Problem sind wir. Ein Bürgermeister in Sachsen kämpft für die Demokratie“, am 2.4.2020. „Flucht vor Krieg, extremer Armut und Naturkatastrophen ist ein Menschenrecht“, so der Mediziner Prof. Dr. Gerhard Trabert, der seit vielen Jahren als Arzt in Krisen- und Kriegsgebieten hilft. Am 27.4.2020 berichtet er von seiner Arbeit. Mit „Die verbrannten Dichter: ‚Erlauben Sie, dass ich still bin‘“ blickt der Publizist Gerd Berghofer am 13.05.2020 in der Gemeindebücherei Litzendorf auf die Bücherverbrennung im Jahr 1933 und schildert anhand ausgewählter Einzelschicksale die Folgen.

Auch einige Livestreams, die man online verfolgen kann, widmen sich relevanten politischen Themen wie „Alltag im Ausnahmezustand: ein Blick auf Israel“, „Menschenrechtsschutz in Europa“ oder „Kein Ende der Gewalt? Wie kann eine Friedensethik im 21. Jahrhundert aussehen“. Nach draußen geht es dagegen bei den informativen Wanderungen auf dem „Weg der Menschenrechte“ rund um Viereth-Trunstadt.

Der Programmbereich „Gesellschaft und Leben“ bietet einige praktische Angebote wie z.B. Kräuterexkursionen, einen Erste-Hilfe-Kurs am Hund sowie einen Schweiß-Kurs und Motorsägen-Kurs. Schließlich gibt es wieder ein vielfältiges Angebot an Studienfahrten, die sich kulturellen Highlights widmen, z.B. Monet in Potsdam, das Bach-Festival in Thüringen oder archäologische Highlights in Mitteldeutschland. Eine ausführliche Broschüre zu den Reiseangeboten kann bei Interesse bei der Geschäftsstelle angefordert werden.

In den Kreativkursen haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Lern- und Erfahrungsräume zu erweitern, sie lernen neue Techniken kennen und schaffen eigene Werke: Dem geschriebenen Wort widmen sich die Workshops „Schöne Handschrift“ und „Handlettering“, kreativ-künstlerisch kann man sich beim Specksteinschnitzen oder in Malkursen betätigen, ins Handwerk geht es beim Korbflechten oder einem Workshop zur Buchbinderei. Es wird außerdem Wolle gesponnen und gefärbt, Bienenwachstücher werden selbst hergestellt und Frauen können ihr eigenes Werkstück schreinern. Tanz- und Musikkurse runden das Angebot im Bereich „Kultur und Gestalten“ ab.

Mit dem Bereich „Gesundheit und Fitness“ leistet die VHS Bamberg-Land einen Beitrag zur Gesundheitsbildung: Es werden verschiedenste Yoga-Varianten angeboten, ob für Senior*innen oder für Kinder, auf dem Stuhl oder im Wald, in Kombination mit Pilates oder Body-Workout. In Hula Hoop-Workshops können sich die Teilnehmenden in ihre Kindheit zurückfühlen, vor allem aber auch Fitness mit dem Reifen für die Muskulatur, den Stoffwechsel, die Körperhaltung und die Koordination fördern. Es geht auch raus in die Natur: Beim Waldbaden werden in der wohltuenden Atmosphäre des Waldes die Sinne geschärft und beim Stand Up Paddling auf dem Baggerloch mit viel Spaß der ganze Körper trainiert. Sportlich zu Hause können Teilnehmer*innen mit dem Online-Kurs „Mobilisierung und Kräftigung im Alltag“ sein.

Zur Gesundheitsbildung gehört auch, zu wissen, was man isst, und zu lernen, Gerichte mit guten Zutaten selbst herzustellen – für Vegetarier*innen oder Personen, die Unverträglichkeiten haben, für Interessierte an anderen Kulturen, von Kroatien über die Türkei bis nach Syrien.

Für Wiedereinsteiger*innen oder für absolute Anfänger*innen als Vorbereitung für den Urlaub oder als Auffrischung für den Job: Im Programmbereich „Sprachen“ sind Englisch, Italienisch und Spanisch sowie Französisch im Angebot. Im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ leistet die VHS Bamberg-Land zudem einen wichtigen Beitrag zur Integration mit verschiedenen Projekten außerhalb des öffentlichen Kursprogramms.

Im Programmbereich „Beruf und Karriere“ finden sich verschiedenste Angebote vor allem im IT-Bereich: Excel-Seminare, aber auch Einführungen in Powerpoint und Word. Die VHS Bamberg-Land hat zudem Xpert Business im Programm, das bundeseinheitliche Kurs- und Zertifikatssystem für die kaufmännische Weiterbildung an Volkshochschulen im Rahmen von Webinaren.

Im Beruflichen schon nicht mehr wegzudenken und auch im privaten Alltag werden digitale Kenntnisse immer wichtiger. Der Workshop „Ihr besseres Leben mit dem Internet“ und der „Verbraucher-Sicherheits-Kurs“ bieten hier wertvolle Hilfestellungen für Personen mit geringen Kenntnissen.

Alle weiteren Termine: www.vhs-bamberg-land.de

Volkshochschule Bamberg-Land

Ludwigstr. 25, 96052 Bamberg, ehem. Postgebäude, Eingang A

Tel.: 0951 / 85-760, Fax: 0951 / 85-767

info@vhs-bamberg-land.de

www.vhs-bamberg-land.de