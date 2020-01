Die Energie- und Klima-Allianz Forchheim zeigt den Film „But Beautifull“

Veranstaltungshinweis

Film: „But Beautiful“

Kinocenter Forchheim, Freitag, 14. Februar 2020, 18 Uhr

Nach „We feed the World“, „Let’s make Money“ und „Alphabet“ zeigt Erwin Wagenhofer in seinem neuen Film Menschen und Geschichten, die von gelebten Alternativen hin zum Schönen und Guten künden. Entstanden ist ein Film als Hommage an die Lebendigkeit.

Alles wird gut.

In seinem Film BUT BEAUTIFUL sucht Erwin Wagenhofer das Schöne und Gute und zeigt Menschen, die ganz neue Wege beschreiten. Wie könnte ein gutes, ein gelungenes Leben aussehen? Ist ein „anderes“ Leben überhaupt möglich? Entstanden ist ein Film über Perspektiven ohne Angst, über Verbundenheit in Musik, Natur und Gesellschaft, über Menschen mit unterschiedlichen Ideen, aber einem großen gemeinsamen Ziel: eine zukunftsfähige Welt. Frauen ohne Schulbildung, die Solaranlagen für Dörfer auf der ganzen Welt bauen. Permakultur-Visionäre auf La Palma, die Ödland in neues Grün verwandeln. Ein Förster, der die gesündesten Häuser der Welt entwickelt. Ein geistliches Oberhaupt mit Schalk und essenziellen Botschaften und seine tibetische Schwester mit großem Herz für die Jugend. Ein junges Jazztrio, ein etablierter Pianist, eine beseelte kolumbianische Sängerin, die uns den Klang der Schönheit vermitteln. BUT BEAUTIFUL verbindet sie alle.

Alles wird gut? Alles kann gut werden.

Veranstalter: Energie- und Klima-Allianz-Forchheim e.V. und Katholische Erwachsenenbildung Forchheim e.V.

Barbara Gabel-Cunningham, info@energie-klima-allianz-forchheim.de, 0176 65344842