Vortrag „Wies früha woar!“ in Heiligenstadt

Die Veränderungen im Handwerk stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung des Marktes Heiligenstadt i. OFr. am Sonntag, 9. Februar 2020, 17:00 Uhr in der Oertelscheune. „In den letzten 50 Jahren hat sich mehr verändert als 500 Jahre zuvor“ so der 2006 verstorbene Heiligenstädter Geografie-Professor Dr. Philipp Hümmer in seinen zahlreichen Vorträgen in der Universität Erlangen oder beim Institut für Entwicklungsforschung im ländlichen Raum, die er landauf, landab gehalten hat. Diese Veränderungen sind im Handwerk und im Ortsleben besonders in Heiligenstadt i. OFr., dem ehemals ältesten Handelsplatz im Leinleitertal, feststellbar. Um den Marktplatz, auf dem jährlich vier Jahrmärkte abgehalten wurden, waren zahlreiche Handwerksbetriebe, wie Nagelschmied, Seiler, Gerber und vieles mehr zu finden.

Harro Preiss, ein gebürtiger Heiligenstädter und Geschichtsforscher, wird bei dieser Veranstaltung die Veränderungen im „Marktflecken“ aufzeigen. Besonders für die jüngere Generation dürfte der Blick in die Vergangenheit höchst interessant sein. Am Rande seines Vortrages wird er sicherlich auch auf die Veränderungen im Marktplatzbereich und in der Hauptstraße eingehen, die in der seit annähernd 50 Jahre laufenden Städtebausanierung geschehen sind. Bürgermeister Helmut Krämer möchte mit dieser Veranstaltung der Jugend vermitteln, welche Bedeutung das Handwerk früher für Städte und Märkte hatte. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Die Bewirtung wird die Feuerwehr Heiligenstadt i. OFr. übernehmen.