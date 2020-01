Volles Haus bei „Open Mind-Runde“ zur Forchheimer Wohn- und Bausituation

Im Rahmen ihres ersten „Open Mind Weekends“ durften die Jungen Bürger Forchheim Herrn Wolfgang Bonengel, Vorstand der WVG Forchheim, als Referenten in ihrer Runde begrüßen. In seinem 40-minütigen Vortrag informierte Herr Bonengel zunächst über die aktuelle Wohnsituation auf Bundes- und Landesebene um dann für die kommunale Ebene auf das Haus der Wohnungswirtschaften (GWS, WSG, WVG Forchheim & Joseph-Stiftung), die ca. 1500 Wohneinheiten verwaltet, einzugehen. Es wurden das Mietpreisanpassungsgesetz sowie die Mietpreisbremse erläutert, von der Forchheim als eine von 162 Gemeinden betroffen ist. Das Thema Wohnen in Forchheim wird uns in den nächsten Jahren im Stadtrat sehr beschäftigen, stellte Sebastian Hösch, Vorstand der Jungen Bürger, nach dem Vortrag zusammenfassend fest. Gerade deswegen sei es wichtig die ansässigen Wohnungsbaugenossenschaften weiter zu unterstützen, so Hösch weiter.

In der sich anschließenden Diskussionsrunde wurden Fragen zu aktuellen Bauprojekten in Forchheim z. B. in der Jean-Paul-Straße oder der Bammersdorferstraße und im Spezifischen der Genossenschaften besprochen ebenso wie zum flexiblen Baulandmodell, der Mietpreisbremse und zur Preisentwicklung bei Wohneigentum und Baukosten.