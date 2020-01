Anmeldungen für Bamberger Ski-Stadtmeisterschaft noch bis 13. Februar möglich

Der Ski-Club Bamberg führt auch in diesem Jahr die Ski Stadtmeisterschaft durch. Ausgetragen wird sie am Sonntag, 16. Februar, in Tettau. Noch bis 13. Februar, 17:00 Uhr. können sich Interessierte bei Rolands Alpinladen in der Nürnberger Straße 100, Sport Wagner in der Gutenbergstraße 2 oder im Ski-Boardservice Schwarzmann in der Eckbertstraße 43 anmelden. Teilnahmeberechtigt an der Stadtmeisterschaft sind alle Bambergerinnen und Bamberger sowie die Mitglieder der dem Forum des Bamberger Sports angeschlossenen Vereine. Das Startgeld beträgt zehn Euro für Erwachsene sowie fünf Euro für Schüler und Jugendliche. Bambinis bis sieben Jahre dürfen kostenlos teilnehmen. „Also, schnell sein und gleich anmelden. Denn Nachmeldungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich“, wie Heiner Kuntke, Vorstandsmitglied des Stadtverbands für Sport Bamberg, mitteilt. Für den Wettkampf sind, darauf macht der Ski-Club aufmerksam, die Bedingungen des Bayerischen Ski Verbandes maßgeblich. Die Läufe beginnen und 10:00 Uhr und um 13:00 Uhr.

Eine Übersicht über alle Stadtmeister, die in diesem Jahr bereits ermittelt wurden, gibt es online auf der Seite des Stadtverbandes für Sport in Bamberg unter www.sportverband-Bamberg.de/Stadtmeister-2020. Der Stadtverband für Sport in Bamberg e.V. – er versteht sich als starker Ansprechpartner für die Vereine rund um den Sport in Bamberg. Zusammen mit den Vereinen begleitet er die Vereinsmeisterschaften und ehrt die StadtmeisterInnen.