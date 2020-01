Kostenloses Busfahren im Advent: Hohe Nachfrage, weniger Autoverkehr in der Bamberger Innenstadt

Rund ein Drittel mehr Fahrgäste in den Bussen, 11 Prozent weniger Autos in den innerstädtischen Parkanlagen: Das kostenlose Busangebot an den vier Adventssamstagen hat zu weniger Autoverkehr in der Bamberger Innenstadt geführt. „Auf diesen Erfahrungen sollten wir neue Angebote entwickeln um die Attraktivität des ÖPNV in der Region weiter zu steigern“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Michael Fiedeldey.

An den vergangenen vier Adventssamstagen sind im Durchschnitt täglich 29.280 Fahrgäste mit dem Stadtbus gefahren – das sind über 30 Prozent mehr als an den Adventssamstagen im vorherigen Jahr. 2018 hatten an diesen vier Samstagen durchschnittlich 22.500 Fahrgäste pro Tag den Bus der Stadtwerke Bamberg genutzt. An einem „normalen“ Samstag zählen die Stadtwerke im Durchschnitt knapp 17.000 Fahrgäste. Im Vergleich hierzu konnten die Fahrgastzahlen sogar um drei Viertel gesteigert werden.

Einer repräsentativen Kundenbefragung zufolge liegt die Ursache für die vollen Busse am kostenlosen Fahrschein, mit dem die Stadtwerke an den Adventssamstagen für ihr Angebot geworben haben. Obwohl das Angebot nur im Stadtgebiet Bamberg galt, wurde es nahezu gleichermaßen von Bewohnern der Stadt und des Umlands genutzt. Bei der Befragung hatten 31,7 Prozent der Bamberger und 28,4 Prozent der Umlandbewohner angegeben, nur deshalb mit dem ÖPNV unterwegs zu sein, weil das Ticket an diesem Tag kostenlos sei. Überdurchschnittlich gut wurde der kostenlose Busfahrschein in der Altersgruppe der unter 18-jährigen nachgefragt. Während knapp jeder zweite der Jugendlichen (44,4 Prozent) angegeben hatte, nur aus diesem Grund mit dem Bus unterwegs zu sein, lag die Quote der über 65-jährigen bei 26,1 Prozent.

Innenstadt-Parkhäuser verlieren

Die vier innerstädtischen Parkhäuser der Stadtwerke Bamberg waren an den vergangenen Adventssamstagen weniger gut frequentiert als in den Vorjahren: Am Schönleinsplatz, am Georgendamm, dem Luitpoldeck und dem Alten Hallenbad zählten die Stadtwerke an den vergangenen Adventssamstagen 11.249 Parkvorgänge. Das sind elf Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr (12.624 Parkvorgänge). Größter Verlierer war das Parkhaus am Schönleinsplatz, das an den ersten drei Adventssamstagen von 15 Prozent weniger Autofahrern genutzt wurde. Infolge eines Fahrzeugbrands am vierten Adventssamstag wurde dieser Tag in der Statistik nicht berücksichtigt.

Das kostenlose Busangebot an den vier Adventssamstagen ist Teil eines umweltfreundlichen Maßnahmenpakets, mit dem der Bamberger Stadtbusverkehr noch günstiger und leistungsfähiger werden soll. In diesem Rahmen hatte sich der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bamberg im Herbst auch für den Test von Elektrokleinbussen und für stabile Ticketpreise im Jahr 2020 ausgesprochen. Im Rahmen einer Umtauschaktion „Führerschein gegen Jahreskarte“ bekommen Bamberger, die freiwillig und dauerhaft ihren Führerschein abgeben, ein Jahr lang die „Bamberger Einkaufskarte“ im Wert von über 250 Euro geschenkt. Zudem soll im gesamten Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) zum kommenden Schuljahr das 365-Euro-Ticket für Schüler und Azubis eingeführt werden. Mit diesem können Jugendliche für umgerechnet einen Euro pro Tag alle ÖPNV-Angebote im gesamten VGN-Gebiet nutzen können.