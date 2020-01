Die Forchheimer Warriors hatten ein aufregendes Wochenende im Zeichen des Kampfsports

Am 18.01.2020 trafen sich zum ersten Mal im neuen Jahr Kampfsportler aus Bayern im Forchheimer Warriors Gym um im sogenannten Sparringstreff gegeneinander anzutreten. Als Sparring bezeichnet man Trainingskämpfe ohne Wertung, mit dem Ziel die eigenen Fähigkeiten zu testen. Hierdurch können die Sportler ihren aktuellen Stand im freundschaftlichen Wettkampf messen, eigene Fehler und Stärken finden und sich unter möglichst nahen Bedingungen auf anstehende Turniere vorbereiten.

Die Einladung des Forchheimer Warriors Gym wurde großzügig von verschiedenen Sportlern aus unterschiedlichen bayerischen Vereinen angenommen. Einige Teilnehmer nahmen extra die weite Anreise aus dem Würzburger und Ingolstadter Raum auf sich.

Nach einem selbständigen Aufwärmen begannen die Sparringskämpfe. Hier traten die Sportler in je 2 Runden à 2 Minuten gegeneinander an. Ziel war hier, möglichst viele Runden bei immer neuen Gegnern zu überstehen.

Da Kämpfer auch aus unterschiedlichen Sportarten/Disziplinen gegeneinander antraten wurde vor den Kämpfen jeweils festgelegt, ob man nach den Regeln des Boxens, Kickboxen oder Muay Thai gegeneinander antritt. Durch immer neue Gegner oder neue Disziplinen muss der Kämpfer sich jeweils auf neue Situationen einstellen: Sei es unterschiedliche Größe, Gewicht, unterschiedliche Schwerpunkte in der Kampfführung oder einer der vielen anderen Punkte, die jeden Kämpfer individuell macht.

Viele der Kämpfer bestritten so deutlich über 10 Runden, teilweise 14 bis 16 Runden. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle die lobenswerte Fairness die hier jeweils an den Tag gelegt wurde. Obwohl das Leistungsniveau teilweise deutlich unterschiedlich war, konnten so alle Kämpfer wertvolle Erfahrung sammeln. Die Warriors möchten sich auch an dieser Stelle bei allen Teilnehmern bedanken.

Am darauffolgenden Tag fand ein Muay Thai Lehrgang mit Ralf Kussler im Warriors Gym statt. Ralf ist seit rund 20 Jahren eine feste Institution im Warriors Gym. Er ist Assistent Großmeister 15 Khan und in Thailand registriert und ist regelmäßig in Thailand und ein Reisender in Sachen thailändische Kriegskunst.

Nebst Kampfstellung und Schrittarbeit ging es auch um Box-, Ellbogen-, Knie- und Tritttechniken. Hier stand primär die praktische Arbeit an der Pratze und dem Kickpad (großes Schlagkissen) auf dem Programm. Zum Schluss wurden noch die traditionellen Kampftechniken, die auch für die Prüfung erforderlich sind, inkl. ihrer thailändischen Namen geübt.

Kickboxing findet im Warriors Gym Montag 17.30 Uhr, Dienstag und Donnerstag um 19 Uhr und Freitag um 16.30 Uhr statt. Frauen-Kickboxen Dienstag um 17.30 Uhr. Muay Thai wird bei den Warriors Dienstag um 17 Uhr und Donnerstag um 18 Uhr trainiert. Boxsport findet Montag um 19 Uhr und Mittwoch und Freitag um 18 Uhr statt.

Mehr Infos findet Ihr hier www.warriors.de, www.facebook.com/WarriorsGym/ und hier www.instagram.com/warriors_gym_forchheim/.

Kostenfreies Schnuppern ist jederzeit möglich.

Text: Frank Van Gompel

Bilder: Privat