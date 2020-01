Drei Konzerte: Jazz, studentisches Können und eine Bamberger Premiere

Die Reihe „Musik in der Universität“ sorgt für musikalische Höhepunkte zum Semesterende

Die Konzertreihe „Musik in der Universität“ lädt zum Ende des Wintersemesters 2019/2020 zu drei musikalischen Veranstaltungen ein: Am kommenden Sonntag, den 26. Januar 2020, findet um 19 Uhr bei freiem Eintritt im Audimax der Universität, Feldkirchenstraße 21 in Bamberg, ein außergewöhnlicher Jazz-Abend statt. Zusammen mit der Bigband der Universität unter der Leitung von Markus Schieferdecker treten zwei Größen der internationalen Jazz-Szene auf: der deutsche Pianist Martin Sasse und der US-amerikanische Trompeter Jim Rotondi.

Dieser Veranstaltung folgt am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr der traditionelle Vortragsabend: Studierende des Lehrstuhls für Musikpädagogik und Musikdidaktik spielen im Irmler-Musiksaal, An der Weberei 5 in Bamberg, ein gemischtes Programm quer durch Klassik, Rock und Pop. Der Eintritt ist frei.

Das Semesterschlusskonzert gestalten der Universitätschor und das Universitätsorchester zusammen mit renommierten Gesangssolisten unter der Leitung von Wilhelm Schmidts am Sonntag, 9. Februar, ab 17 Uhr im Joseph-Keilberth-Saal der Bamberger Konzerthalle: Erstmals erklingt in Bamberg Robert Schumanns chorsinfonisches Hauptwerk „Szenen aus Goethes Faust“. Karten sind im Vorverkauf beim bvd-Ticketservice, Lange Straße 39/41, und am Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik, An der Weberei 5, erhältlich.

Weitere Informationen unter: www.uni-bamberg.de/konzerte