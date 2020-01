Seminar „Musik als Schlüssel des Glaubens“ in Bayreuth

Ungewöhnliche Zugänge zu Höhepunkten der Kirchenmusikgeschichte bietet ein Seminar am Samstag, 25. Januar (16.15 bis 17.45 Uhr) in der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik in Bayreuth. Von der Renaissance-Ballade über einen paartherapeutisch wertvollen Hochzeitstanz bis zum pfingstlichen Flash-Mob und vom entspannten Zuhören bis zum engagierten Miträtseln reicht das methodische Spektrum zu dem Professor Siegfried Macht an diesem Nachmittag einlädt. Versprochen wird eine unterhaltsame Begegnung mit Luther, Schütz, Pachelbel, Telemann, Bach, Haydn, Brahms u.v.a. – und nicht zuletzt: mit sich selbst. Veranstaltungsort ist der große Orgelsaal in der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth, Wilhelminenstr. 9. Eine Anmeldung wird über siegfried.macht@gmx.de erbeten. Der Eintritt ist frei. Nähere Informationen im Evang. Bildungswerk unter Tel. 0921/5 60 68 10 oder unter www.ebw-oberfranken-mitte.de.