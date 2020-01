Kreativworkshop unter dem Motto „Mal Kunst“ in Bayreuth

Die Stadtbibliothek veranstaltet in Kooperation mit dem Evangelischen Bildungswerk am Donnerstag, 30. Januar, von 15.30 bis 18.30 Uhr, einen Kreativworkshop unter dem Motto „Mal Kunst“ in der Kreativwerkstatt von RW21. Endlich mal frei malen! Keinen Kritiker im Nacken, der das persönliche Werk in Frage stellt! Denn an diesem Nachmittag stehen die Teilnehmer/innen und ihre Lust am Kreativen im Mittelpunkt. Begleitet und unterstützt werden sie von Künstlerin Iris Hetz. Der Weg zum Werk und der gemeinsame Austausch darüber stehen im Mittelpunkt dieses Nachmittags. Verschiedene Farben und Materialien werden zum Ausprobieren zur Verfügung gestellt. Eine Anmeldung ist bis 28. Januar am RW21-Servicepoint im Erdgeschoss notwendig.