Stadtverband für Sport in Bamberg verleiht günstig das Sportmobil

Der Stadtverband für Sport in Bamberg macht noch einmal auf die Möglichkeit aufmerksam, für Fahrten das Sportmobil des Verbandes kostengünstig auszuleihen. „Der Stadtverband hat 2014 einen neuen Opel Vivaro gekauft, den wir gerne an unsere Mitgliedervereine zum Selbstkostenpreis verleihen. Wir bieten damit die Möglichkeit, mehrere Aktive in einem Fahrzeug zum Beispiel zu Meisterschaften zu fahren“, erläutert Wolfgang Reichmann das Angebot. Der erste Vorsitzende des Stadtverbandes für Sport in Bamberg dankt in diesem Zusammenhang noch einmal der Sparkasse Bamberg, der Edgar-Wolff’schen-Stiftung Bamberg und dem Autohaus AVENTI, die den Kauf vor gut fünf Jahren unterstützt haben. Der Kleinbus verfügt über neun Sitze mit einem langen Radstand und darf mit dem PKW-Führerschein Klasse B (früher Klasse 3) gefahren werden. Formal ist es ganz einfach. „Die Vereine müssen vor der erstmaligen Nutzung eine Nutzungsvereinbarung unterschreiben und dem Stadtverband – zusammen mit einer Einzugsermächtigung zur Abbuchung der Kostenpauschale – zuleiten“, erläutert Vorstandsmitglied Mäx Zillibiller, zuständig für die Vergabe des Fahrzeuges. Möglich sind Reservierungen online über die Internetseite des Stadtverbandes: www.sportverband-bamberg.de/Unser-Sportmobil