Nordhalben – Oberfränkische Schach-Meisterschaften der Mädchen und Frauen

In Nordhalben sind die Damen am Zug

Am Samstag, 1. Februar, um 10 Uhr richtet die Schachabteilung des FC Nordhalben erneut eine oberfränkische Meisterschaft aus. Die Frauen und Mädchen des Schachbezirks ermitteln die besten Denksportlerinnen. Für die Frauenschach-Beauftragte des Bezirksverbands, Stefanie Birke aus Nordhalben, ist es das zweite Turnier unter ihrer Regie.

Eingeladen sind alle mehr als 100 registrierten aktiven Schachspielerinnen aus dem Bezirksverband. Im vergangenen Jahr hatten sich 18 von ihnen auf dem Weg in den Frankenwald gemacht. Christina Leuchsenring vom ATSV Oberkotzau gewann einmal mehr in der Königsklasse der Damen. Vanessa Gremer (U18), Annika Petzold (U16), Melissa Reifschnieder (U14), Milena Reifschneider (U12), Cora Hergenröder (U10) und Viktoria Plakidina (U8) durften sich ebenfalls oberfränkische Meisterinnen nennen.

Gespannt darf man sein, wer in diesem Jahr die Pokale in den einzelnen Jugendklassen – von der U18 bis zur U8 – gewinnen wird. Die Schnellschach-Partien dürften jedenfalls heiß umkämpft sein. Es geht um mehrere Tickets für die bayerischen Mädchen-Meisterschaften, die in den Osterferien stattfinden. Daran darf die jeweilige Meisterin einer Altersklasse teilnehmen; hat diese bereits die Qualifikation erreicht, geht der Platz bei der „Bayerischen“ an die Nächstplatzierte über. Zudem geht es bei den Erwachsenen um den offiziellen Titel der oberfränkischen Meisterin.

Schauplatz des Turniers am 1. Februar in Nordhalben ist das Haus des Gastes, das auch die Klöppelschule beherbergt. Wer die Teilnehmerinnen begleitet oder die Meisterschaften besucht, kann sich im Museum im selben Haus umsehen. Bei schönem Wetter bietet sich ein Ausflug zur Ködeltalsperre oder in eine der zwei nahegelegenen Thermen an. Parallel findet der Soccer-Cup des FC Bayern-Fanclubs Nordhalben in der Nordwaldhalle statt. Aber auch bei den Meisterschaften selbst ist einiges geboten. Während der Runden gibt es alkoholfreie Getränke, Brötchen sowie Kaffee und Kuchen für Spielerinnen und Zuschauer. In der Mittagspause stehen zwei warme Gerichte zur Auswahl.

Stefanie Birke, die das Turnier zusammen mit Tobias Feigel und Stefan Wunder leitet, freut sich über Voranmeldungen bis zum 31. Januar, um besser planen zu können – per E-Mail an frauenschach@schachbezirk-oberfranken.de oder telefonisch unter 09267/9149182 (ab 18 Uhr). Kurzentschlossene können sich sogar noch am Turniertag vor Ort bis 9.30 Uhr anmelden. Zur Siegerehrung – spätestens 16 Uhr – hat sich Bürgermeister Michael Pöhnlein angekündigt.

Alle Infos auch im Internet: https://schachbezirk-oberfranken.de/wp-content/uploads/2019/10/Ausschreibung-Meisterschaft-2020.pdf