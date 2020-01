Langensendelbach – „Deutlicher Mitgliederzuwachs im Kreisverband Forchheim des NBMB in 2019“

Zur Jahreshauptversammlung waren 52 Mitglieder aus 16 Musikvereinen ins Musikheim nach Langensendelbach gekommen. Auch der Vizepräsident und Bezirksvorsitzende des NBMB Thomas Kolb, die stellvertretende Landrätin Rosi Kraus und der 1. Bürgermeister von Langensendelbach Oswald Siebenhaar waren gekommen, um sich von der Arbeit im Kreisverband Forchheim berichten zu lassen.

Der Kreisverband Forchheim zählte zum 31.12.2019 2130 MusikerInnen mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren. Dies ist eine Steigerung zum Vorjahr um 128 Mitglieder.

Im Jahr 2019 konnten 83 MusikerInnen das Bronze-, 29 MusikerInnen das Silberabzeichen und sieben das Goldabzeichen erreichen.

Die 23-jährige Lehramtsstudentin Anna Hack vom Musikverein Pretzfeld und die 19-jährige Musikstudentin Monika Herbst vom Musikverein Eggolsheim haben im November 2019 ihre Dirigentenausbildung mit der staatlichen Anerkennung abgeschlossen und wurden der Versammlung vorgestellt.

Beide stehen auch sehr gerne für das „Dirigentenkarussell“ zur Verfügung. Der Kreisverband möchte hier etwas Neues ausprobieren, welches ein Wunsch aus der Befragung „No aweng besser wern“ war.

Vier Interviewer aus der Kreisvorstandschaft waren Anfang 2019 in den 21 Musikvereinen im Landkreis unterwegs und haben 107 Musiker anonym befragt. Vieles wurde seitdem auf den Weg gebracht und so sollen hier alle Musikvereine die Möglichkeit erhalten auch einmal einen anderen Dirigenten zu Gast zu haben – sie dürfen sozusagen eine Runde drehen. Bis 31.01.2020 können sich alle interessierten Vereine und Dirigenten dazu bei der Kreisvorsitzenden anmelden.

Bei der neuen Staffel der Vorbereitungslehrgängen auf die D1-Bronze-Prüfung 2020 nehmen 122 MusikerInnen aus 17 Vereinen teil. So viele Anmeldungen bzw so viele teilnehmende Vereine hat es noch nie gegeben.

Zurückführen lassen sich diese vielen Anmeldungen auch auf das Jeki-Projekt und den Erwachsenenbläserklassen, die es jetzt schon in vielen Vereinen gibt.

Damit der NBMB weiter auf Erfolgsspur bleibt gibt es seit 1. Januar 2020 den neuen Kursfinder unter www.kurs-finder.de. Hier kann sich jeder Musiker zu den verschiedensten Kursen und Fortbildungen anmelden. Bisher sind diese Anmeldungen über die Verantwortlichen in den Musikvereinen gelaufen. Aus Datenschutzgründen ist zukünftig jeder Teilnehmer selbst zuständig.

Ebenso wurde die neue Musikerzeitung „BiB – Blasmusik in Bayern“ vorgestellt. Die einzelnen Vereine erhalten ein Printexemplar und jeder Musiker kann die Zeitschrift kostenlos online lesen.

Der Kreisgeschäftsführer Lars Pislcajt berichtete von den Finanzen. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl bei den Lehrgängen mussten mehr Dozenten verpflichtet werden und deshalb auch auf Rücklagen zurückgegriffen werden. Ihn wurde eine ordentliche Kassenführung von den Kassenprüfern Monika Tischner und Hans Knetzger bescheinigt.

Ein Dank ging hier auch an die Zukunftsstiftung der Sparkasse Forchheim und das Landratsamt Forchheim für die finanzielle Zuwendungen.

Mit drei Bussen fuhr die Bläserjugend im September 2019 in den Freizeitpark nach Tripsdrill informierte die Kreisjugendleiterin Michael Kist. Auch 2020 wird wieder ein Ausflug stattfinden, ebenso ein Medientag und ein Volleyballturnier.

Der Vizepräsident Thomas Kolb lobte die Arbeit des Kreisverbandes und macht auf das Benefizkonzert der Bundeswehr am 18.06.2020 in der Konzerthalle in Bamberg zugunsten des Musikbundes Bezirk Oberfranken aufmerksam. Für die Musiker wird es vergünstigte Eintrittskarten geben. Weitere Highlights im Jahr 2020 werden das Musikfest in Ebersbach im Mai und das Kreismusikfest in Igensdorf im August 2020 sein.