Einbruch in Baiersdorf – Zeugen gesucht

(ots) – Am Freitag (17.01.2020) brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Baiersdorfer Ortsteil Wellerstadt (Lkrs. Erlangen-Höchstadt). Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter drangen in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 19:00 Uhr über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Memelstraße ein. Aus dem Anwesen entwendeten sie anschließend hochwertigen Schmuck. Zusätzlich steht ein beträchtlicher Sachschaden an der Terrassentür zu Buche. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen die Spurensicherung am Tatort.

Zeugen, die im Bereich von Wellerstadt verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.