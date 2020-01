Eggolsheimer Basketballer siegen zuhause gegen Heuchelhof

Bereits Freitag Abend spielten die Eggolsheimer Basketballer vor heimischer Kulisse ihr zweites Rückrundenspiel. Erstmals in dieser Saison mit Unterstützung der Trommler. Und so ließen sich die Basketballer auch direkt von den Trommelsalven mittragen. Konzentriert angefangen, übernahm Eggolsheim von Beginn an die Führung. Gegen die jungen Heuchelhofer war man vor allem größentechnisch überlegen und konnte das gekonnt nutzen. Vor allem über Nico Winkler und Timo Amon liefen die Angriffe wie am Schnürchen. Das erste Viertel ging mit 18:13 an den Eggerbach und bis zur Halbzeit konnte man die Führung zweistellig auf 40:27 ausbauen. Nach der Halbzeit ließ die Intensität ein bisschen nach, dennoch brachte man den Start-Ziel-Sieg sauber über die 40 Minuten. Zum dritten Viertel betrug der Spielstand 59:43 und das letzte Viertel ging unentschieden aus, zum 75:59 Endstand. Mit selber Intensität muss Eggolsheim nun Spiel für Spiel weitermachen und fährt hoffentlich noch viele weitere Siege ein.

