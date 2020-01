Bürgermeisterkandidatin Antje Müller (FDP/Bürgerforum Ebermannstadt) geht auf Tour

FDP/ Bürgerforum Ebermannstadt – Miteinander, ein neues starkes Team für Ebermannstadt und die Ortsteile

Lernen Sie unsere Bürgermeisterkandidatin Antje Müller, die Stadratskandidat*innen

sowie Kreistagskandidat*innen im persönlichen Gespräch kennen.



Wir kommen zu Ihnen:

am Mittwoch, 22.01.2020 nach Rüssenbach in das Haus Konrad

am Donnerstag, 23.01.2020 nach Moggast in das Sportlerheim

am Mittwoch, 29.01.2020 nach Eschlipp in das Gasthaus Zimmermann

am Donnerstag, 06.02.2020 nach Buckenreuth in das Gemeindehaus

am Sonntag, 09.02.2020 nach Wohlmuthshüll in das Feuerwehrhaus

am Mittwoch, 12.02.2020 nach Burggaillenreuth in das Feuerwehrhaus

am Donnerstag, 13.02.2020 nach Niedermirsberg zum Mühlbachwirt

am Dienstag, 18.02.2020 nach Neuses / Poxstall in das Feuerwehrhaus

am Donnerstag, 20.02.2020 nach Gasseldorf in das Gemeinschaftshaus

Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Wir freuen uns auf gute Gespräche mit Ihnen!

Bereits am Montag, den 20.01.2020 besuchen Herr MdB Thomas Sattelberger und Herr MdL Sebastian Körber mit unserer Bürgermeisterkandidatin Frau Antje Müller die 3D – Druck Manufaktur von Herrn Christian Weiskopf in Ebermannstadt.

Am Donnerstag, den 30.01.2020 findet im Sportheim Ebermannstadt ebenfalls ab 19.30 Uhr eine Veranstaltung mit MdL Sebastian Körber zum Thema „Mobilitätskonzept für unsere Wiesentmetropole“statt.

Herzliche Einladung ergeht an alle interessierten Bürger!

Thomas Dorscht

für das

FDP/Bürgerforum Ebermannstadt

www.buergerforum-ebs.de

info@buergerforum-ebs.de