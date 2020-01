Vortrag „Reise durch Afrika, Teil 2“ in der Stadtbücherei Forchheim

Afrika von Nord nach Süd in 253 Tagen und über 34 000 km unterwegs diesen Traum haben sich die Forchheimer Heinz Schwarz und Ehefrau Waltraud 2016 und 2017 verwirklicht. Sie haben den Schwarzen Kontinent von Kairo bis Kapstadt auf dem Landweg mit dem eigenen Fahrzeug durchreist.

Der erste Teil ihres Reiseberichtes in Form einer Multivision hat viele Zuschauer und Interessenten begeistert und beeindruckt. Den zweiten Teil der Reise startete das reiseerfahrene Ehepaar am 1. Juni 2017 nach der Regenzeit in Nairobi. Stationen waren Uganda mit der schwer zugänglichen Welt der Gorillas und Schimpansen, das landschaftlich wunderschöne Ruanda und Tansania, wo Safaris in die Serengeti und zum Ngorongoro Krater verlockten. Es folgte der Besuch der Sagen umwobenen Insel Sansibar. Über Malawi und Sambia erreichten die Forchheimer die gewaltigen Victoriafälle in Simbabwe. Nach Abenteuern in Botswana und Namibia erreichen sie im September 2017 ihr Ziel, das Kap der guten Hoffnung in Südafrika. Nach einer Rundfahrt durch Südafrika wurde die Reise im Osten Afrikas mit dem Hafen Port Elizabeth beendet. Von hier aus wurde das Wohnmobil nach Bremerhaven zurück verschifft.

Dieser 2. Teil des Reiseberichtes ist geprägt von vielen faszinierenden Begegnungen mit wilden Tieren, die Heinz Schwarz in fantastischen Bildern festgehalten hat. Aber auch die weiten Landschaften und die Menschen Afrikas hinterließen unvergessliche und nachhaltige Eindrücke.

Von Kairo nach Kapstadt – 253 Tage und 34 000 km Afrika

Teil 2: Von Nairobi bis Kapstadt

Multivision von Heinz Schwarz und Waltraud Mose-Schwarz