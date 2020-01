Vorfeldveranstaltung „Freiheit verteidigen. Hass bekämpfen.“ mit Stephan Thomae MdB in Ermreuth und Neunkirchen

Am 27. Januar jährt sich der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Im Vorfeld des Gedenktags d.h. am Donnerstag, 23. Januar 2020, 19:00 Uhr ist Stephan Thomae MdB, stellv. Vorsitzender der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag und Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums zu Gast in Neunkirchen am Brand. Thomae MdB wird zum o.g. Zeitpunkt die Synagoge und das Museum Ermreuth besuchen. Im Anschluss – gegen 20:00 Uhr – treffen sich die Teilnehmer im Gasthaus „Zur Seku“, Bahnhofstraße 2, 91077 Neunkirchen am Brand.

Nach einem kurzen Impulsvortrag von Stephan Thomae MdB steht eine offene Diskussionsrunde zu den gegenwärtigen Herausforderungen durch Antisemitismus und Rechtsextremismus/-terrorismus für unserer Gesellschaft sowie Gespräche über die Situation in Forchheim, Oberfranken und der Fränkischen Schweiz auf dem Programm.