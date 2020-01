Konjunktur im oberfränkischen Handwerk – IV. Quartal 2019

Trotz Konjunkturdelle schaut das Handwerk zuversichtlich auf 2020

Umfrage der Handwerkskammer für Oberfranken unter 415 Betrieben mit 5.827 Beschäftigten

Wie auch in den Vorjahren schließt das Handwerk das Jahr 2019 mit einem starken Ergebnis ab. Mehr als 9 von 10 Betrieben (91,5%) bewerteten ihre Geschäftslage im letzten Quartal des vergangenen Jahres als zufriedenstellend (51,5% gut, 40% befriedigend). „Das Allzeit-Hoch der Jahre 2017 und 2018 scheint sich zwar dem Ende zuzuneigen“, ordnet der Präsident der Handwerkskammer für Oberfranken, Thomas Zimmer, die aktuellen Umfrageergebnisse ein. „Dennoch heißt das nicht, dass der Boom im oberfränkischen Handwerk vorbei ist. Die Geschäfte laufen nach wie vor hervorragend.“

Angesicht der von den Betrieben gemeldeten Zahlen, geht Zimmer auch im Jahr 2020 von einem Plus bei Beschäftigung und Umsätzen aus. „Allerdings deutet die Umfrage ebenfalls an, dass die Wachstumsdynamik in diesem Jahr etwas abnehmen wird.“ Dabei gleiche die noch immer starke Binnenkonjunktur die in der Industrie spürbare Konjunkturdelle aus. „Das Handwerk in Oberfranken nimmt bislang kaum Auswirkungen wahr.“ Dennoch beurteilen die befragten Betriebsinhaber die zukünftige Entwicklung etwas konservativer. Der Geschäftsklimaindex bleibt mit 114 Punkten deshalb stabil auf hohem Niveau, wenn auch nicht auf dem Höchstlevel der Vorjahre.

„Es sind aber nicht nur die Erwartungen, die eine geringere Wachstumsdynamik vermuten lassen“, erläutert der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Thomas Koller. „Der Mangel an geeigneten Fachkräften ist weiterhin die größte Hürde, die unsere Mitgliedsbetriebe daran hindert, noch mehr Umsätze zu generieren.“ Dass es im oberfränkischen Handwerk dennoch gut laufe, zeigten die hohe Kapazitätsauslastung sowie die weit reichenden Auftragsbestände. Koller weiter: „Beide Werte sind mit 79% bzw. 7,5 Wochen weiterhin überdurchschnittlich hoch, insbesondere für ein letztes Quartal. Es gibt aktuell keinen Grund für Pessimismus. Die Auftragsbücher sind gut gefüllt.“

Für den Hauptgeschäftsführer zeigt der Blick auf die Umfrageergebnisse des vergangenen Jahres, dass auch 2019 konjunkturell sehr stark für das oberfränkische Handwerk war: „Der Wachstumsmotor Handwerk läuft weiterhin sehr robust.“ Damit dies auch in den kommenden Jahren so bleibe, sind für Thomas Koller vor allem drei Dinge notwendig, um die Wirtschaftlichkeit der Mitglieder zu sichern: „1. Fachkräfte sichern, 2. Binnenkonjunktur stärken, 3. Bürokratie abbauen. Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Politik dafür die richtigen Rahmenbedingungen schafft!“

Einschätzungen aus einzelnen Handwerkszweigen: