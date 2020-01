„Fridays for Future“-Demo am 17.01. in Scheßlitz

Am 17.01.20 findet wieder eine „Fridays for Future“-Demonstration statt. Dieses Mal wird in Scheßlitz demonstriert. Beginn ist um 14:00 Uhr, Abfahrt vom Bahnhof aus nach Scheßlitz. Wir, das sind Schüler*innen, Student*innen,

Eltern, Großeltern, Erwachsene wie Jugendliche, alle, die den Ernst der Klimakriese erkannt

haben und jetzt für eine bessere Klimapolitik und mehr Umweltbewusstsein demonstrieren.

Doch warum streiken wir eigentlich diesmal in Scheßlitz? 42% aller Bürger in Deutschland

leben in Gemeinden und Kleinstädten mit maximal 20.000 Einwohnern. Dennoch ist Fridays

for Future fast nur in den größeren Städten und Großstädten zahlreich vertreten. Dabei ist

Klimaschutz auf dem Land ein genauso wichtig und dringend, wie in der Stadt. Die letzten

Sommer waren ungewöhnlich heiß und gerade das hat vielen Bauern und Gärtnern schwer

zugesetzt. Deshalb demonstrieren wir auch auf dem Land. Weil Fridays for Future nicht nur in den

Städten aktiv ist. Weil in kleineren Gemeinden die Klimakriese genauso relevant ist, wie in

Großstädten. Sie betrifft uns alle, egal, ob wir in einer Stadt mit 78.000 Einwohnern leben

oder in einem Dorf mit 7300 Einwohnern. Wir alle haben ein Recht auf eine lebenswerte Zukunft

