„Guten Abend, gute Nacht“: Ein Wiegenlieder-Abend in Thurnau

Wiegenlieder und Abendlieder erklingen am Donnerstag, 30. Januar, um 19 Uhr in der Laurentiuskirche Thurnau, interpretiert von Dekanatskantorin Ulrike Heubeck an der Orgel und Yuka Koroyasu, Gesang. Wiegenlieder erinnern an die Geborgenheit im Mutterleib: Ihre Rhythmen ahmen das sanfte Schaukeln nach, ihre Melodien dringen gedämpft an unser Ohr, ihre Texte sind bilderreich. Sie stehen am Anfang eines Lebens und haben doch zugleich dessen Ende im Blick. Zwischen den einzelnen Musikstücken bringt die Theologin Dr. Angela Hager Gedanken über Leben und Endlichkeit ein – die Pole, zwischen denen sich die Lieder bewegen. Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk und das Evang.-Luth. Dekanat Thurnau. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Sternstunden-Adventskalender aus Thurnau Neubauprojekte für suchtmittelabhängige Mütter und deren Kinder im BR Fernsehen - Projektpate Sebastian Winkler Die Programmaktion „Sternstunden-Adventskalender“ im BR Fernsehen…

Konzertlesung "Träumende Bäume" in Thurnau „Träumende Bäume“: Von einer alten irischen Legende ausgehend dichtete und komponierte Michael Lippert ein musikalisches Märchen, in dem es um…