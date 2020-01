Grüne im Landkreis Forchheim verzeichnen enormen Mitgliederzuwachs in 2019

Feuerstein – Wie in jedem Jahr trafen sich die Grünen des Landkreises Forchheim zur Neujahrsklausur auf dem Feuerstein. In diesem Jahr war neben Umwelt- und Klimaschutz auch Mobilität im Landkreis eines der Hauptthemen. Das Konzept der Sammeltaxis, so wie es im Landkreis momentan gehandhabt wird, ist relativ unbrauchbar und teuer, waren sich die Anwesenden einig. Wer beispielsweise am Wochenende spontan eine Fahrt in die Fränkische unternehmen möchte, muss seinen Wunsch bereits Freitags anmelden. Auch der immer noch nicht verwirklichte Radweg zwischen Hausen und dem S-Bahnhof in Kersbach wurde moniert. Statt dessen plane die Kreisverwaltung den Bau eines Parkhauses auf einem Filetstück in der Innenstadt, berichtete Kreisrat Karl Waldmann und bescheinigte, dass es im Landkreis und der Verwaltung noch keine Vorstellung einer zukunftsfähigen Mobilität gäbe: „Wir verfehlen die Energieziele krachend!“

Die Grünen wollen das Leben der Menschen in Bayern nachhaltiger, gerechter, mehr im Einklang mit Natur und Umwelt, mit einem Wort „grüner“ gestalten, betont Barbara Poneleit. Die Igensdorferin wurde dann auch einstimmig als Sprecherin des Kreisverbandes wiedergewählt. Das gleiche gilt für Lisa Badum, MdB, die zweite Sprecherin, Daniel Thieme als Kassierer und Journalistin Sylvia Hubele als Schriftführerin. Lediglich Emmerich Huber stellte sich nicht mehr als Beisitzer zur Verfügung. Er plädierte dafür, jemand jüngeren aus einem neuen Ortsverband in den Vorstand zu holen. Als neuer Beisitzer wurde dann einstimmig Martin Distler aus Eggolsheim gewählt.

Mit nun 7 Ortsvereinen und einem Zuwachs von über 50% an Mitgliedern binnen eines Jahres herrschte bei dem Grünen am Feuerstein echte Aufbruchsstimmung und große Zuversicht für die anstehenden Kommunalwahlen im März diesen Jahres.