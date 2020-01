Ausstellung „Kinderbuchillustration“ im RW21 in Bayreuth

Vom 22. Januar bis 19. Februar ist in der Galerie des RW21 eine Ausstellung des Kinderbuchillustrators Michael Schober zu sehen. Die offizielle Eröffnung der Ausstellung ist am Mittwoch, 22. Januar, um 17 Uhr. Michael Schober wurde 1966 in Bayreuth geboren und ist Grafikdesigner, Illustrator und Autor. Schober studierte an der Fachhochschule Nürnberg Kommunikationsdesign und wurde bereits während des Studiums mit einem Förderpreis für Illustration ausgezeichnet. Seit 25 Jahren schreibt er Kinder- und Jugendbücher. Inzwischen sind über 190 Bücher, viele Spiele und Zeichentrickfilme für die „Sendung mit der Maus“ entstanden. Er wohnt mit seiner Familie in Franken und liebt es, im Sommer im Garten zu zeichnen.