Neue Broschüren der „Fränkischen Toskana“ erhältlich

Gleich drei neue Broschüren der Fränkischen Toskana sind zu Jahresbeginn druckfrisch erschienen: das Unterkunftsverzeichnis, „Geführte Wanderungen für Genießer 2020“ und der „13-Brauereien-Weg“. Die neuen Broschüren sind ab sofort kostenfrei erhältlich: in der Tourist-Info Fränkische Toskana in Litzendorf, in den Rathäusern Litzendorf, Memmelsdorf und Strullendorf sowie im Bamberg Tourismus & Kongress Service und im Landratsamt Bamberg.

Die Region mit Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen und Wohnmobilstellplätze sowie die wichtigsten Veranstaltungen wird im jährlich neuen Unterkunftsverzeichnis präsentiert. Über den beliebtesten Wanderweg, Routenalternativen, Gastronomie-Öffnungszeiten und Führungen informiert die aktualisierte Broschüre „13-Brauereien-Weg“.

Die 2019 erstmals erschienene Broschüre „Geführte Wanderungen für Genießer“ wurde deutlich erweitert, sodass nun eine Fülle an verschiedenen Touren an 44 Terminen im Jahr 2020 angeboten werden.

Das Wandern durch die reizvolle Landschaft, Informationen zu Natur, Landwirtschaft, Kunst und Kultur und das Probieren regionaler Spezialitäten werden zu einem Genusserlebnis kombiniert.

Wanderungen zu reizvollen Aussichtspunkten wie dem Eulenstein oder der Friesener Warte, entlang der Wachholderhänge im Ellertal oder über Streuobstwiesen im Zeegenbachtal zählen zum Angebot.

Beim Herstellen von Apfelsaft mit der Handpresse darf der Wanderer selbst tätig werden, beim gemütlichen Feierabendpicknick mit Wein entspannen. Detailinfos zur Herstellung von regionalen Spezialitäten gibt es bei Bauernhofbesichtigungen oder Brauereiführungen, bei Wanderungen mit dem Braumeister entlang des 13-Brauereien-Weges oder bei einer fröhlichen Tour mit dem VW-Bulli zu Brauereien oder Weinstuben. Besondere Entspannung verheißt das Waldbaden am Stammberg, bei dem die Teilnehmer von Sozialpädagogin Isolde Haig erfahren, wie ein Aufenthalt im Wald das Immunsystem stärken und Stress verringern kann.

Die neuen Broschüren sind ab sofort kostenfrei erhältlich: in der Tourist-Info Fränkische Toskana in Litzendorf, in den Rathäusern Litzendorf, Memmelsdorf und Strullendorf sowie im Bamberg Tourismus & Kongress Service und im Landratsamt Bamberg.